Mad Max: Fury Road eletto miglior film australiano di questo secolo

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 luglio 2018

Il sito australiano Flicks.com ha eletto Mad Max: Fury Road miglior film australiano del secolo.

Mad Max: Fury Road è stato eletto il miglior film australiano del secolo. Recentemente il sito australiano Flicks.com ha intervistato un totale di 51 critici del paese (26 uomini e 25 donne). Si tratta del più grande sondaggio tra i critici cinematografici australiani della storia e, quando tutti i voti sono stati conteggiati, il capolavoro post-apocalittico del regista George Miller ne è uscito vincitore assoluto.

Mad Max: Fury Road - prosegue la battaglia legale che blocca i sequel

I primi cinque posti della classifica sono completati dal crime Animal Kingdom (2010), il dramma Samson and Delilah (2009) vincitore della Caméra d'or per la miglior opera prima al Festival di Cannes, il film biografico Chopper (2000) incentrato sul criminale australiano Mark Brandon "Chopper" Read interpretato da Eric Bana, e il thriller Lantana (2001) basato sull'opera teatrale "Speaking In Tongues" di Andrew Bovell che ha trionfato agli Australian Film Institute Awards. Sesto in classifica il gioiellino horror The Babadook (2014) della regista Jennifer Kent, mentre l'undicesimo posto è occupato da musical Moulin Rouge! (2001) di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Ewan McGregor.

Per quanto riguarda "Mad Max: Fury Road" siamo di fronte non solo ad un capolavoro del cinema di genere, ma ad uno dei migliori sequel / reboot di sempre. Il film ha ottenuto 10 nomination all'Oscar, inclusa la categoria miglior film, vincendo sei stauette. Per quanto riguarda il box-office il quarto capitolo della serie Mad Max ha incassato 379 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nell'anno successivo alla sua uscita, si è parlato di un paio di sequel in sviluppo con Tom Hardy e Charlize Theron entrambi pronti a tornare. Purtroppo una causa legale intentata dal regista George Miller contro la Warner Bros. per mancati introiti ha bloccato tutto.

Altri film degni di nota in questa lista includono The Dressmaker - Il diavolo è tornato (2015) con protagonista Kate Winslet e Lion - La strada verso casa (2016) interpretato da Dev Patel e candidato a sei Premi Oscar. In coda alla lista troviamo il film di guerra La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson che si piazza al 23° posto, L'agghiacciante thriller-horror Wolf Creek (24°) e il thriller fantascientifico con viaggi nel tempo Predestination (25°), adattamento cinematografico del racconto di Robert A. Heinlein "Tutti voi zombie" del 1959.

I 25 migliori film australiani di questo secolo

1. Mad Max: Fury Road (2015)

2. Animal Kingdom (2010)

3. Samson and Delilah (2009)

4. Chopper (2000)

5. Lantana (2001)

6. The Babadook (2014)

7. La proposta (2005)

8. Sweet Country (2017)

9. Snowtown (2011)

10. Mystery Road (2011)

11. Moulin Rouge! (2001)

12. 10 Canoe (2006)

13. Look Both Ways (2005)

14. Hail (2011)

15. The Dressmaker (2015)

16. The Dish (2000)

17. Lion (2016)

18. The Tracker (2002)

19. Noise (2007)

20. Kenny (2006)

21. Sherpa (2015)

22. Mary and Max (2009)

23. La Battaglia di Hacksaw Ridge (2016)

24. Wolf Creek (2005)

25. Predestination (2014)

Fonte: Flicks.com