Pulp Fiction: il film di Tarantino diventa una commedia romantica in un promo di Comedy Central

Un promo di Comedy Central trasforma il cult "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino in una commedia romantica.

Pulp Fiction non è esattamente una commedia a tutto tondo, ma non manca di elementi divertenti anche se estremizzati e virati in una connotazione "dark" e iperviolenta. Il team di Comedy Central UK ha fatto una scelta singolare, quella di rileggere il cult di Quentin Tarantino come una commedia romantica.

Il risultato è piuttosto divertente e strizza l'occhio a pellicole "romance" di stampo corale come Love Actually - L'amore davvero. Il promo ci introduce ad alcune delle relazioni che si svolgono e intersecano in questo "crime" di culto ambientato in quel di Los Angeles.

L'intro proclama che "Questa è la storia di 15 persone con vite molto diverse". In primo luogo vengono introdotti "Coniglietta" e "Zucchino" di Amanda Plummer e Tim Roth che si apprestano a gustare un buon pasto in un ristorante di L.A., mentre si dichiarano amore eterno. Quindi esploriamo la nascente relazione tra Mia Wallace (Uma Thurman) e Vincent Vega (John Travolta), mentre apprendiamo che queste 15 persone hanno tutte una cosa in comune, l'amore. La fase "romance" poi si sfuma in un montaggio veloce di alcuni dei momenti più violenti del film tanto per chiarirne l'indiscutibile connotazione "pulp".

"Pulp Fiction" uscito nel 1994 è stato il secondo lungometraggio di Quentin Tarantino dopo "Le Iene". Attualmente il regista è impegnato sul set del suo nono film, Once Upon a Time a Hollywood. "Pulp Fiction" ha fatto di Samuel L. Jackson una star e rilanciato le carriere di John Travolta e Bruce Willis.

In "Pulp Fiction", Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) sono sicari con un debole per le discussioni filosofiche, la cui storia s'intreccia con quelle del loro boss, il gangster Marsellus Wallace (Ving Rhames); la moglie attrice Mia (Uma Thurman); il pugile Butch Coolidge (Bruce Willis); il risolutore di problemi Winston Wolfe (Harvey Keitel) e una nervosa coppia di rapinatori armati, "Zucchino" (Tim Roth) e "Coniglietta" (Amanda Plummer).

