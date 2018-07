Final Score: trailer e poster dell'action-thriller con Dave Bautista

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 luglio 2018

Final Score: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Dave Bautista nei cinema americani dal 14 settembre 2018.

Disponibili trailer e poster dell'action-thriller Final Score, una produzione originale di Sky Cinema. C'è una bomba in uno stadio e solo Dave Bautista può salvare la situazione. Il film descritto come "Die Hard in uno stadio di football" ha in realtà molti più punti in comune con A rischio della vita, l'action anni '90 con protagonista Jean-Claude Van Damme, in quel caso si trattava di uno stadio di hockey su ghiaccio.

Dave Bautista non è ancora un nome noto nel genere action come i colleghi wrestler Dwayne Johnson, John Cena e Steve Austin. L'attore è meglio conosciuto per il suo ruolo di Drax il distruttore nei film dei Guardiani della Galassia.

Michael Knox (Bautista) è un ex soldato che deve usare tutte le sue abilità militari per salvare la folla di 35.000 spettatori in un grande evento sportivo, uno dei quali è la figlia di un suo compagno caduto, quando lo stadio è improvvisamente preso da un gruppo di criminali pesantemente armati che richiedono un riscatto.

"Final Score" è diretto da Scott Mann noto soprattutto per il thriller d'azione Bus 657 (Heist) interpretato da Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Kate Bosworth, Morris Chestnut e Dave Bautista. Mann ha anche diretto The Tournament, un piccolo film britannico che metteva in scena un'arena con 30 assassini impegnati in uno scontro all'ultimo sangue.

La sceneggiatura di "Final Score" è di David T. Lynch e Keith Lynch. La coppia in precedenza ha collaborato con Scott Mann alla sceneggiatura di "Bus 657". A completare il cast Ray Stevenson, Julian Cheung, Russell Phillips, Alexandra Dinu e Pierce Brosnan. Le riprese del film si sono concluse nel 2016, con il film che è rimasto in post-produzione per quasi due anni.

Bautista parlando del film lo ha paragonato a "Die Hard" con Bruce Willis.

Girare "Final Score" è stato divertente. Immaginate "Die Hard" in uno stadio di football. Sembra un vecchio film d'azione degli anni '80 o dei primi anni '90 e la cosa è voluta. Volevamo che fosse stilisticamente in quel modo e scatenasse quel tipo di sensazione. Non è esattamente la stessa premessa di "Die Hard", ma è molto simile.

"Final Score" debutta in Inghilterra e Irlanda il 7 settembre per poi uscire nei cinema americani il 14 settembre.

Fonte: ScreenRant