The Night Eats the World: trailer e poster dello zombie-movie francese

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 luglio 2018

The Night Eats the World: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con zombie di Dominique Rocher.

Blue Fox Entertainment ha reso disponibili trailer e poster di The Night Eats the World, un nuovo zombie-movie di produzione francese ambientato in una Parigi post-apocalittica.

In "The Night Eats the World", Sam si sveglia una mattina e si ritrova a vivere in un incubo: un esercito di zombie ha invaso le strade di Parigi e lui è l'unico sopravvissuto. Mentre contempla il suo triste futuro e come sopravvivere, apprende che potrebbe non essere l'unico sopravvissuto in città.

Il regista Dominique Rocher ha girato il film in francese e in inglese e scritto la sceneggiatura con Jérémie Guez e Guillaume Lemans, basata sul romanzo "La Nuit a Dévoré le Monde" dell'autore francese Pit Agarmen.

Il film vede protagonista l'attore norvegese Anders Danielsen con ruoli di supporto per Lie Dennis Lavant e Golshifteh Farahani.

The Hollywood Reporter sul film ha scritto: "Immagina '28 giorni dopo' senza l'azione, 'The Walking Dead' senza il cast corale o '[Rec2]' senza la videocamera e la suspense, e avrai un'idea di quello che succede in 'The Night Eats the World'.

IndieWire sul film ha scritto "The Night Eats the World si imbarca in una meditazione complessa che lo rende il film di zombie più innovativo da 'Shaun of the Dead' di Edgar Wright".

Fonte: Bloody Disgusting