Stasera in tv: "Mai fidarti della tua ex" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 28 luglio 2018

Rai 2 stasera propone "Mai fidarti della tua ex", film thriller del 2016 diretto da Tom Shell e interpretato da Natasha Henstridge, Marguerite Moreau e Jason Gerhardt.





Cast e personaggi

Natasha Henstridge: Valerie

Marguerite Moreau: Jess

Jason Gerhardt: Gary

Sammi Hanratty: Carissa

Matt Cornett: Zach

Exie Andrade: Patterson

Jonathan Camp: Locksmith

Abraham Lim: Pete Ferguson

Ben Reed: Walt

Diane Sellers: Vivian





La trama

Gary Emerson (Jason Gerhardt) ha tutto, una bella casa e una famiglia che adora. Tuttavia la famiglia di Gary è messa alla prova dopo che l'uomo decide di partecipare ad una riunione di ex compagni del liceo, dove incontra la sua ex fiamma Valerie (Natasha Henstridge). Gary ama sua moglie Jenna (Marguerite Moreau), ma recentemente le cose non vanno così bene tra loro e Valerie è davvero bellissima e l'attrazione tra i due, anche dopo tutti questi anni, è innegabile. Da cosa nasce cosa e Valerie invita Gary nella sua stanza. Gary sa che non dovrebbe farlo, ma chi può dire di no ad una donna così bella e sensuale? Ma proprio quando sembra che i due stiano per lasciarsi andare ad una appassionata notte di sesso, Gary ha un momento di ripensamento e capisce che è Jenna che ama davvero, non Valerie.

Quello che Gary non sa è che Valerie ha preso maledettamente sul serio quel bacio appassionato che hanno condiviso e non si fermerà davanti a nulla per ottenere l'uomo che desidera ardentemente, anche se per averlo dovrà perseguitare e minacciare la sua famiglia.

Sembra che Gary stavolta abbia incrociato la donna sbagliata. Lei non è come gli altri. Non si può giocare con il suo cuore di Valerie e farla franca...





Curiosità