Venezia 2018: tutti i film in Selezione Ufficiale

Di Antonio Maria Abate mercoledì 25 luglio 2018

Festival di Venezia 2018: tutti ma proprio tutti i film del ricco programma, tra Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti, Classici ed altro ancora

A fine conferenza è stato chiesto al direttore Alberto Barbera se questa edizione non sancisse la svolta definitiva, ossia se adesso si possa dire o meno che Venezia ha superato Cannes. Va da sé che a tale quesito Alberto Barbera non ha risposto, ci mancherebbe, ma una volta tanto si può dire che la domanda non è stata peregrina.

Anche volendo essere cinici e cercare il pelo nell’uovo, le defezioni non sono così tante e, a parte qualcuno, compensate da chi ci sarà. A Barbera manca Harmony Korine, di cui ha visto l’ultimo lavoro, The Beach Bum, dicendone grandi cose; senonché il film uscirà ad aprile 2019 e non ha ancora un distributore, ergo impossibile coinvolgerlo.

Solita domanda, poi, sul cinema italiano: come sta? «E come deve stare?», si potrebbe così sintetizzare la risposta del direttore, che ha in sostanza ripetuto quanto dichiarato l’anno scorso: 150 film italiani visti; molti tentativi di andare al di là delle convenzioni del cinema italiano; siamo in una fase propositiva (il che vuol dire, volendo liberamente interpretare, che ancora stiamo indietro ma chissà, magari da qui a qualche anno qualcosa succede).

La selezione, senza girarci troppo intorno, si commenta da sola. Come già accennato, dispiace non avere Claire Denis, Barry Jenkins, Mia Hansen-Løve o Steve McQueen, quest’ultimi tutti a Toronto, ma quello che c’è fa invidia a chiunque, inutile negarlo. Per dire, la seconda prova di Brady Corbet, da questa parte, l’aspettavamo come poche; il film piccolino ma curatissimo di Cuaron, la serie western antologica dei Coen commissionata da Netflix, Greengrass che si accosta a Breivik, il documentario-dialogo tra Errol Morris e Steve Bannon, il non tradizionale Tsukamoto sui samurai, il curiosissimo remake di Suspiria del Guadagnino post-Chiamami col tuo nome, l’opera seconda di Lazlo Nemes... insomma, hai voglia a citarne, tanto che in extremis menzioniamo pure Assayas, ed altri ce ne siamo volutamente dimenticati.

Parecchi film lunghi, avverte Barbera, siate avvisati, tipo il Reygadas di tre ore che per chi ha qualche riserva in relazione al noto cineasta messicano sono numeri. Scorri Orizzonti e scopri che otto su diciannove sono opere prima; vai su Sconfini, l’ex Cinema nel Giardino, ed entri in agitazione perché c’hai l’extended cut di The Tree of Life e Magic Lantern di Amir Naderi.

Piatto ricco, ricchissimo, in cui ci puoi trovare di tutto, compreso gli americani che si giocheranno le rispettive carte nella prossima stagione, dal colpo sicuro Chazelle al debutto di Bradley Cooper dietro la macchina da presa. Basta così, a voi il programma.

VENEZIA 75 (CONCORSO)

First Man, dir: Damien Chazelle

The Mountain, dir: Rick Alverson

Doubles Vies, dir: Olivier Assayas

The Sisters Brothers, dir: Jacques Audiard

The Ballad Of Buster Scruggs, dirs: Ethan Coen, Joel Coen

Vox Lux, dir: Brady Corbet

22 July, dir: Paul Greengrass

Roma, dir: Alfonso Cuaron

Suspiria, dir: Luca Guadagnino

Werk Ohne Autor, dir: Florian Henckel Von Donnersmarck

The Nightingale, dir: Jennifer Kent

The Favourite, Yorgos Lanthimos

Peterloo, dir: Mike Leigh

Capri-Revolution, dir: Mario Martone

What You Gonna Do When The World’s On Fire?, dir: Roberto Minervini

Sunset, dir: Laszlo Nemes

Frères Ennemis, dir: David Oelhoffen

Nuestro Tiempo, dir: Carlos Reygadas

At Eternity’s Gate, dir: Julian Schnabel

Acusada, dir: Gonzalo Tobal

Killing, dir: Shinya Tsukamoto

FUORI CONCORSO

A Star Is Born, dir: Bradley Cooper

Mi Obra Maestra, dir: Gaston Duprat

Un Peuple Et Son Roi, dir: Pierre Schoeller

A Tramway In Jerusalem, dir: Amos Gitai

La Quietud, dir: Pablo Trapero

Shadow, dir: Zhang Yimou

Dragged Across Concrete, dir: S Craig Zahler

FUORI CONCORSO – EVENTI SPECIALI

The Other Side Of The Wind, dir: Orson Welles

They’ll Love Me When I’m Dead, dir: Morgan Neville

FUORI CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALI

L’Amica Geniale, dir: Saverio Costanza

Il Diario Di Angela – Noi Due Cineasti, dir: Yervant Gianikian

FUORI CONCORSO – NON-FICTION

A Letter To A Friend In Gaza, dir: Amos Gitai

Aquarela, dir: Victor Kossakovsky

El Pepe, Una Vida Suprema, dir: Emir Kusturica

Process, dir: Sergei Loznitsa

Carmine Street Guitars, dir: Ron Mann

Isis, Tomorrow. The Lost Souls Of Mosul., dirs: Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi

American Dharma, dir: Errol Morris

Introduzione All’Oscuro, dir: Gaston Solnicki

Your Face, dir: Tsai Ming-Liang

1938 Diversi, dir: Giorgi Treves

Monrovia, Indiana, dir: Frederick Wiseman

Una Storia Senza Nome, dir: Roberto Ando

Les Estivants, dir: Valeria Bruni Tedeschi

ORIZZONTI

Sulla Mia Pelle, dir: Alessio Cremonini (film d’apertura)

Manta Ray, dir: Phuttiphong Aroonpheng

Soni, dir: Ivan Ayr

The River, dir: Emir Baigazin

La Noche De 12 Anos, dir: Alvaro Brechner

Deslembro, dir: Flavia Castro

The Announcement, dir: Mahmut Fazil Coskun

Un Giorno All’Improvviso, dir: Ciro D’Emilio

Charlie Says, dir: Mary Harron

Amanda, dir: Mikhael Hers

The Day I Lost My Shadow, dir: Soudade Kaadan

L’Enkas, dir: Sarah Marx

The Man Who Surprised Everyone, dirs: Natasha Merkulova, Aleksy Chupov

Memories Of My Body, dir: Garin Nugroho

As I Lay Dying, dir: Mostafa Sayyari

La Profezia Dell’Armadillo, dir: Emanuele Scaringi

Tel Aviv On Fire, dir: Sameh Zoabi

Jinpa, dir: Pema Tseden

Stripped, dir: Yaron Shani

SCONFINI (ex Cinema nel Giardino)

The Tree Of Life (Extended Cut), dir: Terrence Malick

Arrivederci Saigon, dir: Wilma Labate

Il Ragazzo Piu Felice Del Mondon, dir: Gipi

Il Banchiere Anarchio, dir: Giulio Base

Blood Kin, dir: Ramin Bahrani

Magic Lantern, dir: Amir Naderi

L’Heure De La Sortie, dir: Sebastien Marnier

Camorra, dir: Francesco Patierno

VENEZIA CLASSICI

They Live, dir: John Carpenter

The Night Porter, dir: Liliana Cavani

The Naked City, dir: Jules Dassin

Brick And Mirror, dir: Ebrahim Golestan

Street Of Shame, dir: Kenji Mizoguchi

Il Posto, dir: Ermanno Olmi

Last Year At Marienbad, dir: Alain Resnais

The Place Without Limits, dir: Arturo Ripstein

Adieu Philippine, dir: Jacques Rozier

The Ascent, dir: Larisa Shepitko

The Killers, dir: Don Siegel

The Killers, dir: Robert Siodmark

The Night Of The Shooting Stars, dirs: Paolo and Vittorio Taviani

Love, Thy Name Be Sorrow AKA The Mad Fox, dir: Toma Uchida

Death In Venice, dir: Luchino Visconti

The Golem – How He Came Into The World, dir: Paul Wegener

Nothing Sacred, dir: William A Wellman

Some Like It Hot, dir: Billy Wilder

VENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARI

The Great Buster, dir: Peter Bogdanovich

Women Making Films: A New Road Movie Through Cinema, dir: Mark Cousins

Humberto Mauro, dir: André Di Mauro

Living The Light – Robby Muller, dir: Claire Pijman

24/25 Il Fotogramma In Piu, dirs: Giancarlo Rolandi, Federico Pontiggia

Nice Girls Don’t Stay For Breakfast, dir: Bruce Weber

Friedkin Uncut, dir: Francesco Zippel

VENEZIA VIRTUAL REALITY

Make Noise, dir: May Abdalla

The Unknown Patient, dir: Michael Beets

Buddy VR, dir: Chuck Chae

Umami, dir: Landia Egal

Eclipse, dir: Astruc Jonathan, Favre Aymeric

The Horrifically Virtual Reality, dir: Marie Jourdren

Spheres: ChorusOof The Cosmos, dir: Eliza McNitt

A Discovery of Witches – Hiding in Plain Sight, dir: Kim-Leigh Pontin

The Roaming, dir: Mathieu Pradat

Kobold, dirs: Max Sacker, Ioulia Isserlis

Awavena, dir: Lynette Wallworth

BIENNALE COLLEGE

Zen Sul Ghiaccio Sottile, dir: Margherita Ferri

Deva, dir: Petra Szöcs

Yuva, dir: Emre Yeksan