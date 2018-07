Hostile: trailer italiano e poster dell'horror post-apocalittico di Mathieu Turi

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 luglio 2018

Hostile: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror post-apocalittico di Mathieu Turi nei cinema italiani dal 26 luglio 2018.

Il 26 luglio esce nei cinema italiani Hostile, l'horror post-apocalittico francese che segue una sopravvissuta solitaria di un'era apocalittica, che combatte per sopravvivere contro la fame, la sete, una gamba rotta e strane e inquietanti creature che escono solo di notte.

"Hostile" co-prodotto dal regista Xavier Gens (Frontiers, The Divide) è scritto e diretto dal cineasta francese Mathieu Turi, ex assistente alla regia di Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria, Woody Allen in Magic in the Moonlight e Guy Ritchie in Sherlock Holmes - Gioco di ombre. Turi esordisce come regista cinematografico dopo aver diretto alcuni cortometraggi.

Il film è co-prodotto dal regista Xavier Gens, è interprertato da Brittany Ashworth (The Crucifixion), Gregory Fitoussi (World War Z), Javier Botet (Rec, Crimson Peak), Jay Benedict (I.T. - Una mente pericolosa), David Gasman, Richard Meiman, Carl Garrison e Laura D'Arista Adam.





Dopo un’epidemia planetaria in cui la maggior parte della popolazione mondiale è morta. Solo pochi sono sopravvissuti e lottano per trovare cibo e riparo. Ma non sono soli...Strane creature vanno a caccia di notte. Juliette, una giovane donna che ha imparato dalla vita a cavarsela da sola è l’unica nel suo gruppo ad avere il coraggio di andare ovunque in cerca di cibo. La notte si avvicina e qualcosa di ostile si muove nel buio…