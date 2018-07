I Think We're Alone Now: trailer del dramma apocalittico con Peter Dinklage e Elle Fanning

Di Pietro Ferraro giovedì 26 luglio 2018

I Think We're Alone Now: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma apocalittico con Peter Dinklage e Elle Fanning nei cinema americani dal 21 settembre 2018.

E' disponibile online un primo trailer di I Think We're Alone che accenna ad un qualche misterisoo evento apocalittico che lascia un uomo solo nella sua città...o almeno pensa di essere solo. "Mi sono sentito solo quando eravamo io e altre 1.600 persone in questa città" dice il personaggio di Peter Dinklage. In realtà il trailer vuol essere criptico e creare un'atmosfera di inquietudine e curiosità, e bisogna dire che l'approccio funziona egregiamente.





In "I Think We're Alone Now", Del (Peter Dinklage) è solo al mondo. Dopo che la razza umana è stata spazzata via, vive nella sua piccola, vuota città, contento della sua solitudine e dell'utopia che ha metodicamente creato per se stesso, fino a quando viene scoperto da Grace (Elle Fanning), un'intrusa la cui storia e le cui motivazioni sono oscure. Peggio ancora, lei vuole restare. Un viaggio psicologico viscerale, il film esplora il comportamento umano e l'innegabile bisogno di compagnia.

Il film è diretto da Reed Morano che ha diretto anche il dramma Meadowland - Scomparso (2015) e alcuni episodi per l'acclamata serie tv distopica The Handmaid's Tale che gli sono valsi un Emmy. Morano dirige da una sceneggiatura di Mike Makowsky (Take Me). Oltre a Fanning e Dinklage il cast include anche Charlotte Gainsbourg e Paul Giamatti.

Dopo la sua anteprima al Sundance, "I Think We're Alone Now" si è aggiudicato uno "Special Jury Award for Excellence in Filmmaking". Peter Dinklage è meglio conosciuto per il ruolo di Tyrion Lannister nella serie tv Il Trono di Spade, ma l'attore è apparso recentemente in Avengers: Infinity War. Elle Fanning sta attualmente girando Maleficent 2 e la vedremo anche nel crime d'azione Galveston di Mélanie Laurent.

"I Think We're Alone Now" debutterà nei cinema americani il 21 settembre 2018.

