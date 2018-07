What Keeps You Alive: trailer senza censure e poster del thriller-horror di Colin Minihan

Di Pietro Ferraro giovedì 26 luglio 2018

What Keeps You Alive: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Colin Minihan nei cinema americani dal 24 agosto 2018.

Primo brutale "red band" trailer del thriller What Keeps You Alive diretto da Colin Minihan. "Mio padre, mi diceva sempre: uccidi solo ciò che ti tiene in vita" afferma sinistramente Jackie (Hannah Emily Anderson) nel trailer parlando con la sua amante Jules (Brittany Allen).

Il film parte dalla premessa: "Quanto puoi davvero sapere su un'altra persona? La verità sconvolgente che anche quelle più vicine a noi possono serbare aspetti nascosti che conducono a questo viaggio emozionante, imprevedibile ed efferato".

La trama ufficiale:





Jackie (Anderson) e Jules (Allen) sono una coppia che celebra il loro primo anniversario in una baita isolata nel bosco di proprietà della famiglia di Jackie. Dal momento in cui arrivano, qualcosa cambia nella moglie normalmente amorevole di Jules, quando Jackie (se mai questo fosse il suo vero nome) inizia a rivelare un lato oscuro precedentemente sconosciuto, che porta ad una rivelazione scioccante che metterà Jules contro la donna che ama di più in una lotta terrificante per sopravvivere. Sfidando ogni aspettativa ad ogni angolo, il regista Colin Minihan offre un thriller teso, un gioco del gatto col topo che si snoda attornoo ad una sconvolgente storia di dolore e tradimento.

Colin Minihan è uno specialista del genere horror. La metà del duo di registi noti come "The Vicious Brothers" (insieme a Stuart Ortiz) è la mente dietro il franchise di ESP - Fenomeni paranormali. Minihan ha anche scritto e diretto l'horror con alieni Extraterrestrial e il più recente Deserto rosso sangue, uno zombie-movie ambientato in una desolata zona desertica con una solitaria protagonista femminile tallonata da un morto vivente. Minihan ha inoltre scritto il recente horror Still/Born su una maternità dall'inquietante risvolto sovrannaturale.

Per quanto riguarda il cast principale di "What Keeps You Alive", Hannah Emily Anderson è apparsa nel recente e deludente Saw: Legacy nei panni di Eleanor Bonneville, un medico forense con una fiera ossessione per John Kramer (Tobin Bell); l'attrice sarà anche protagonista nella prossima serie tv The Purge basata sul franchise cinematografico La notte del giudizio. Brittany Allen ha invece sorpreso con la sua performance nei panni di Molly nel già citato "Deserto Rosso Sangue", un'apparente oca giuliva tampinata da uno zombie stalker.

"What Keeps You Alive" debutta nei cinema italiani il 24 agosto 2018.

Fonte: FirstShowing