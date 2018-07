Star Wars 9: nuovi rumor sul sequel di JJ Abrams

Di Pietro Ferraro giovedì 26 luglio 2018

Nuovi rumor per "Star Wars: Episodio IX" su Rey, Maz Kanata, George Lucas e Yavin IV.

Disponibili online nuovi rumor sullo Star Wars 9 di J.J. Abrams. Non c'è stato un annuncio ufficiale da parte di Disney e Lucasfilm, ma è stato riferito che "Star Wars 9" avrebbe già iniziato le riprese questa settimana e avrebbe già un paio di giorni di produzione alle spalle. Le informazioni che stiamo per fornirvi non sono confermate e non provengono da fonti ufficiali, ma come abbiamo potuto constatare con "Il risveglio della Forza" e "Gli Ultimi Jedi" spesso alcune di queste voci di corridoio hanno poi avuto qualche riscontro successivo.

Il primo rumor riguarda il ritorno ad una location molto familiare. È stato ampiamente riportato all'inizio di luglio che il regista J.J. Abrams avrebbe portato la sua troupe ai capannoni della Cardington Airship nel Bedfordshire, in Inghilterra. Questo luogo è stato visto per la prima volta durante il finale di "Una nuova speranza" e servito come base per i ribelli. I padiglioni per dirigibili di Cardington sono stati usati per costruire l'avamposto Massassi alias "Base One" sito sul pianeta Yavin IV. Ed è stato anche visto nel più recente spin-off Rogue One. Ora ci sono informazioni su cosa verrà girato in questa location per "Star Wars 9".

Questo capitolo finale della nuova trilogia di "Star Wars" vedrà Rey, Finn e Poe lavorare insieme, cosa che non abbiamo visto negli ultimi due film. Il trio sarà su Yavin IV quando verrà attaccato. Da chi? Possiamo solo presumere dal Primo Ordine.Il canale YouTube di Mike Zeroh ha raccolto informazioni sul film da quando ha iniziato la produzione e parla di una grande scena di inseguimento che potrebbe vedere la base su Yavin distrutta per sempre.

Ci sono dettagli su "Star Wars 9" riguardo ad una ripresa a Cardington, presso i Cardington Studios nel Regno Unito per essere precisi, in uno dei capannoni per delle riprese che inizieranno la prossima settimana. Uno schermo verde verrà utilizzato per una scena di inseguimento che coinvolge Finn, Poe e Rey. Potrebbero essere utilizzati materiali pirotecnici insieme ad effetti pratici. Varie comparse saranno vestite da piloti e civili. Le riprese di questa scena specifica dovrebbero iniziare la prossima settimana e proseguire per cinque giorni.

Si ipotizza che questa scena sia il grande attacco a Yavin IV dove la Resistenza è tornata per pianificare il loro prossimo attacco al Primo Ordine. Ma Kylo Ren e il generale Hux sono stati avvisati e hanno compiuto un attacco in piena regola prima che i ribelli possano reagire. Anche se "Star Wars 9" non farà esplodere il Millennium Falcon, si presume che questo sequel distrugga uno dei luoghi più iconici del franchise, l'avamposto di Massassi, di cui resterà solo un cratere bruciato.

Apparentemente "Star Wars 9" avrà un sacco di connessioni e continuità con i prequel e la trilogia originale. J.J. Abrams sa che molti fan non hanno amato "Gli Ultimi Jedi" e quindi si è preso l'onere di realizzare qualcosa che riunirà i fan. Un rumor riferisce che Disney e Lucasfilm hanno portato a bordo George Lucas come consulente per la sceneggiatura.

George Lucas è rimasto in disparte quando la Disney ha iniziato a rilanciare il franchise, ma si è fatto vedere sul set di "Rogue One", dove ha dato alcuni suggerimenti e in seguito ha fatto visita a Ron Howard sul set di Solo, dove ha anche rielaborato una scena. Ora si dice che stia lavorando al fianco di J.J. Abrams per assicurarsi di avere il miglior finale di trilogia possibile.

È già stato ampiamente riportato che "Star Wars 9" inizierà con un enorme salto temporale rispetto a "Gli Ultimi Jedi". Si tratta di un escamotage utilizzato principalmente per rielaborare le scene del generale Leia che erano già state pianificate. Ora Finn avrà un costume completamente nuovo e i suoi capelli saranno più lunghi. Poe riceverà una nuova tuta di volo, ma la vera novità è che Rey sta ottenendo un look completamente nuovo che è diverso da qualsiasi cosa mai vista prima in "Star Wars". L'aspetto deve ancora essere descritto, ma dovrebbe sorprendere i fan della saga. E' stato spiegato che non sarà un cambio di look simile a quello che Luke ha subito nel di tutti e tre i film della trilogia originale, quello di Rey sarà qualcosa di diverso, una rielaborazione radicale del suo aspetto di grande impatto.

L'ultimo rumor riguarda un ruolo più ampio e importante per Maz Kanata dopo che l'abbiamo vista fugacemente in "Gli Ultimi Jedi" relegata ad un cameo. In "Star Wars 9" Maz riceverà una gigantesca nuova astronave che è descritta come una nave pirata dalle imponenti ali metalliche.

Star Wars: Episodio IX arriva nei cinema il 20 dicembre 2019.

Fonte: Mike Zeroh