I Am Paul Walker: trailer del documentario di Paramount Network

Di Pietro Ferraro venerdì 27 luglio 2018

I Am Paul Walker: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Paramount Network sull'attore Paul Walker.

Disponibile un primo trailer di I Am Paul Walker. L'attore è scomparso tragicamente nel 2013 all'età di 40 anni. Era il passeggero di un veicolo coinvolto in un terribile incidente automobilistico.

Il trailer inizia con alcune riprese di Paul Walker da ragazzo, seguite da varie clip di Walker che raccontano l'attore durante sua vita incluse riprese dei film Fast & Furious. Ci sono molte interviste con persone con le quali era vicino, ma la dichiarazione dell'attore Tyrese Gibson è forse la più toccante: "Se lo amavi come lo amavamo noi allora ti chiedi: 'Beh, perché lui e non noi'".





Padre, filantropo, amico, quella di Paul Walker è stata una vita pienamente vissuta e il suo retaggio di gentilezza e compassione continua ad ispirare gli altri.

"I Am Paul Walker" esplora la vita e la carriera di un attore enormemente popolare che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il documentario presenta filmati di famiglia esclusivi e interviste con familiari e amici di Walker che gli erano più vicini, tra cui Tyrese Gibson, nel cast della serie "Fast & Furious", i registi Rob Cohen e Wayne Kramer, che hanno diretto Walker rispettivamente nll'originale Fast & Furious e in Running, di entrambi i genitori di Walker, dei suoi fratelli Cody e Caleb e di sua sorella Ashlie . Il film offre un viaggio intimo attraverso l'infanzia di Walker sulle spiagge della soleggiata California e la sua ascesa a superstar del film d'azione. Il documentario esplora anche la prolifica carriera cinematografica di Walker e mostra una parte di Walker che pochi conoscevano, dalla sua passione per gli oceani e la vita marina al suo contributo alla ricostruzione di Haiti dopo il devastante terremoto e successivamente alla fondazione dell sua ONG per il soccorso in caso di calamità, la "Reach Out Worldwide".

Paramount sta seguendo le orme di I Am Heath Ledger, altro recente documentario che ha adottato un approccio simile nell'esaminare la vita della defunta star de Il Cavaliere Oscuro. Il documentario "I Am Paul Walker" è diretto da Adrian Buitenhuis. Questa è anche l'ultima collaborazione tra Paramount e Derik Murray che ha già prodotto documentari biografici basati su John F. Kennedy Jr., Martin Luther King Jr., Muhammad Ali, Bruce Lee e Chris Farley.

Paul Walker è stato una parte della famiglia "Fast & Furious" fin dall'inizio e ha contribuito a trasformarlo in uno dei franchise di maggior successo finanziario di sempre. Era nel mezzo delle riprese di Fast & Furious 7 al momento della sua morte. I suoi fratelli hanno contribuito a completare la sua parte del film con l'aiuto di elementi in CG. "I Am Paul Walker" va in onda su Paramount Network sabato 11 agosto.

Fonte: Collider