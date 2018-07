La piccola bottega degli orrori: Funko annuncia figures e peluches del film

Di Pietro Ferraro venerdì 27 luglio 2018

Funko annuncia una nuova linea di gadget Pop! ispirati alla comedy-horror musicale "La piccola bottega degli orrori" di Frank Oz.

Il film La piccola bottega degli orrori diretto nel 1986 da Frank Oz è l'ultima aggiunta di Funko alla loro linea di figures "Pop!", disponibile a partire dal mese prossimo. Il remake anni '80 di Warner Bros. Pictures, basato sull'omonimo film del 1960 diretto da Roger Corman e sul musical off-Broadway del 1982 di Howard Ashman e Alan Menken, è diventato un cult nel corso degli anni, guadagnandosi uno zoccolo duro di estimatori.

La nuova collezione Funko di "Little Shop of Horrors" annunciata sull'account Twitter di Funko presenta figures del Seymour di Rick Moranis con in mano una piccola Audrey II, la pianta carnivora, la commessa Audrey (Ellen Greene) interesse amoroso di Seymour e il folle dentista Tony "Orin" Scrivello di Steve Martin. Inoltre disponibili anche un peluche "Audrey II SuperCute" da 30 cm e una versione per bambini di Audrey II.

Originariamente "La piccola bottega degli orrori" aveva un finale molto più cupo che seguiva quello del musical originale e che potete vedere nel video incluso nell'articolo. Nel primo finale Audrey II uccide tutti e poi prende il controllo di New York, un finale a cui la Warner Bros. si è opposta con fermezza. Frank Oz però si è impuntato ed è comunque riuscito a filmare questo finale che pare sia costato 5 milioni di dollari di riprese. Come Warner aveva previsto le proiezioni di prova furono un successo tranne che per il finale scioccante scelto da Oz, bocciato dagli spettatori. Oz è così tornato a riscrivere e girare l'intero finale, con un "happy end" stavolta molto apprezzato dagli spettatori.

Fonte: Funko