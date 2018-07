La Bambola Assassina: nuove action figures NECA di Chucky & Tiffany dal film "La Sposa di Chucky"

Di Pietro Ferraro sabato 28 luglio 2018

NECA tra le nuove action figures svalete al comic-Con 2018 ha presentato un nuovo set superaccessoriato di Chucky & Tiffany dal film "La Sposa di Chucky".

Il franchise La bambola assassina ha recentemente fruito del suo settimo film con Il culto di Chucky. Ci sono inoltre notizie di una serie tv in sviluppo ad opera del creatore del franchise Don Mancini, e di un reboot in lavorazione diretto dal regista norvegese Lars Klevberg, incentrato su un gruppo di bambini che entrano in contatto con una bambola tecnologicamente avanzata.

In attesa di aggiornamenti su questi progetti torniamo ad occuparci del franchise originale e in particolare del quarto film, La sposa di Chucky del 1998, diretto da Ronny Yu e in cui viene introdotta Tiffany, la folle partner del serial killer Charles Lee Ray (Brad Dourif) interpretata da Jennifer Tilly.

NECA ha svelato al Comic-Con 2018 uno spettacolare nuovo set di action figures superaccessoriato dedicato proprio al film "La sposa di Chucky". Questo set denominato "Ultimate" comprende Chucky & Tiffany, che presenta una gonna in tessuto e un set extra di braccia rimovibili per poter indossare la sua iconica giacca in pelle.

Il set include anche tonnellate di accessori per ricreare le migliori scene del film: 6 teste intercambiabili, 2 pale, 2 pistole, 2 coltelli, una bottiglia, una siringa, una collana e molto altro. Le figures sono alte 10 cm e hanno oltre 20 punti di articolazione.

Fonte: NECA