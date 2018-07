Star Wars 9: riprese al via il 1° agosto, cast ufficiale e tutti i dettagli

Di Pietro Ferraro lunedì 30 luglio 2018

Star Wars 9 inizierà ufficialmente le riprese ai Pinewood Studios di Londra il 1° agosto 2018.

Star Wars 9 inizierà le riprese ai Pinewood Studios di Londra il 1° agosto 2018, lo ha annunciato Lucasfilm. J.J. Abrams torna a dirigere quella che sarà l'ultima puntata della saga Skywalker. In precedenza Abrams ha diretto "Il risveglio della Forza" e accettato di dirigere l'Episodio IX quando Colin Trevorrow ha abbandonato il film. Abrams è anche sceneggiatore del capitolo finale della nuova trilogia con Chris Terrio (Batman v Superman: Dawn of Justice).

I membri del cast di ritorno includono Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Entrano nel cast di "Star Wars 9" Naomi Ackie e Richard E. Grant, a cui si uniranno gli attori veterani di Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams, che riprenderà il ruolo di Lando Calrissian. Questo annuncio conferma che Luke Skywalker tornerà in qualche modo o forma (molto probabilmente un "Fantasma di Forza").

Forse ancora più importante, il ruolo di Leia Organa sarà ancora una volta interpretato da Carrie Fisher, che è tragicamente scomparsa prima dell'uscita de "Gli ultimi Jedi". Questo sarà possibile usando filmati inediti girati per "Il risveglio della Forza". Lucasfilm in precedenza ha dichiarato che non avrebbero riportato Leia sullo schemro con l'ausilio di CG, come hanno fatto per Tarkin in "Rogue One". Ecco cosa J.J. Abrams ha dichiarato al riguardo.

Abbiamo disperatamente amato Carrie Fisher, così abbiamo trovato per lei una conclusione veramente soddisfacente per la saga Skywalker. Non abbiamo mai avuto intenzione di riassegnare il ruolo o utilizzare un personaggio in CG. Con il supporto e la benedizione di sua figlia Billie, abbiamo trovato un modo per onorare l'eredità di Carrie e il ruolo di Leia nell'episodio IX usando filmati inediti che abbiamo girato insieme nell'Episodio VII.

Alla Lucasfilm sanno bene che "Gli Ultimi Jedi" di Rian Johnson, pur essendo stato un grande successo al box-office si è rivelato di gran lunga il capitolo della saga più divisivo nella storia del franchise. Il compositore John Williams, che ha musicato ogni capitolo della saga di Star Wars da "Una nuova speranza" del 1977, tornerà nell'iconica "galassia lontana lontana" musicando anche Star Wars: Episodio IX. Sia Rogue One che Solo sono stati musicati da diversi compositori, ma Williams concluderà il viaggio iniziato tanti anni fa.

Star Wars 9 sarà prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams e Michelle Rejwan con Callum Greene e Jason McGatlin come produttori esecutivi. Il team a supporto di JJ Abrams comprende Dan Mindel (direttore della fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (co-scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (Effetti speciali Creature e Droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montatori), Roger Guyett (Supervisore agli effetti visivi), Tommy Gormley (Regista prima unità) e Victoria Mahoney (Regista seconda unità). Star Wars 9 è previsto nelle sale il 20 dicembre 2019.

Fonte: StarWars.com