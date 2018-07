Una pazza giornata di vacanza: all'asta una delle repliche della Ferrari utilizzate nel film di John Hughes

Di Pietro Ferraro lunedì 30 luglio 2018

Ad agosto verrà messa all'asta una delle repliche delle Ferrari rosse utilizzate nel classico anni '80 "Una pazza giornata di vacanza".

La commedia Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller's Day Off) è uno dei film degli anni '80 più amati di sempre, e ora una delle tre repliche delle Ferrari rosse utilizzate nel film sarà messa all'asta. Nel film Cameron Frye (Alan Ruck) afferma: "La Ferrari 250 GT California del 1961. Meno di 100 ne sono state prodotte". Naturalmente sul set del film di John Hughes sono state utilizzate delle repliche per le varie scena, tra cui quella del "volo" da una vetrata che potete vedere nel video che apre l'articolo.

L'auto che andrà all'asta il mese prossimo è una delle tre GT Modena del 1985 costruite appositamente per "Una pazza giornata di vacanza". L'asta si svolgerà dal 23 al 25 agosto a Monterey, in California con l'automobile che sarà consegnata con un certificato di autenticità e memorabilia del film.





Le tre Modena GT Spyder Californias costruite da Modena Design and Development a El Cajon, in California, sono state tutte utilizzate in "Una pazza giornata di vacanza" e Modena ha fatto un incredibile lavoro realizzando le repliche. C'è un motore V-12 da 3,0 litri sotto il cofano di una Ferrari 250 GT originale del 1960, ma produce solo circa 275 cavalli. Tuttavia, la replica ha un V-8 da 427 pollici cubici, che ottengono fino a 500 cavalli di potenza. Inoltre, costerà solo una frazione del prezzo dell'originale. La replica è stata ritenuta "molto più bella di una Shelby Cobra" dagli appassionati di auto.

Delle tre repliche Ferrari realizzate per "Una pazza giornata di vacanza", questa all'asta è l'ultima disponibile. Il modello mostrato nel film che si è schiantato fuori dal retro del garage non è "sopravvissuta" alle riprese del film, mentre l'altra versione funzionante dell'auto è stata venduta all'asta nel 2013 per 230.000$.

Ad aggiungere valore a questa ultima replica c'è lo Smithsonian che ha inserito la replica nella sua Hall of Fame dedicata ai Veicoli Storici, rendendola la ventiduesima automobile a ricevere questo prestigioso riconoscimento.

Per ulteriori dettagli sull'asta vi segnaliano il sito Mecum.

Fonte: Roadshow