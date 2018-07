Halloween: il nuovo film fruirà di un cameo vocale del Dr. Loomis

Di Pietro Ferraro lunedì 30 luglio 2018

Il dottor Loomis del compianto Donald Pleasence sta tornando ad Haddonfield per il nuovo film di "Halloween".

Il dottor Loomis sta tornando ad Haddonfield per il nuovo film di Halloween in una forma molto particolare, a rivelarlo il regista David Gordon Green.

Halloween: nuovo poster dal Comic-Con 2018 e intervista a David Gordon Green Michael Myers ritorna nel sequel / reboot "Halloween" diretto da David Gordon Green - Al cinema dal 25 ottobre 2018.

Il Dr. Samuel Loomis, interpretato originariamente dal defunto Donald Pleasence, è una parte importante della mitologia dei film di Halloween. Loomis è stato lo psichiatra di Michael Myers sin dal suo internamento nel manicomio di Smith's Grove nel 1963, quando ad appena 6 anni uccise a coltellate la sorella Judith. Loomis appare l'unico consapevole del mostro che si cela dietro la maschera ed è quasi annichilato da quel male puro e privo di anima il cui unico istinto è l'omicidio.





Un ragazzo di sei anni con una faccia atona, bianca, completamente spenta; e gli occhi neri... gli occhi del Diavolo. Per otto anni ho tentato di riportarlo a noi, ma poi per altri sette l'ho tenuto chiuso, nascosto, perché mi sono reso conto con orrore che dietro quegli occhi viveva e cresceva... il male.

Il regista David Gordon Green ha rivelato in un'intervisata con Yahoo che Loomis avrà una sorta cameo nell'imminente sequel. Halloween 2018 ignorerà gli eventi di ogni singolo sequel realizzato dopo l'originale "Halloween" del 1978, fungendo da sequel diretto al classico slasher di John Carpenter. Il Dr. Loomis ha una presenza importante in quasi tutti i film, quindi includerlo / citarlo in questo nuovo film sembra una cosa naturale. Il regista David Gordon Green dice di avere un doppiatore che imita perfettamente la voce di Donald Pleasece per realizzare questo piccolo cameo.

Abbiamo un Donald Pleasence dal punto di vista sonoro, perché ovviamente lui non è più con noi, ma avere qualcuno che potesse imitare la sua voce è stata una sfida divertente, e l'abbiamo trovato, credo. Se posso dirmelo da solo. E poi c'è ne sono un altro paio [fa cenno ai film precedenti]. C'è un cameo vocale che potresti o non potresti notare fino ai titoli di coda.

Donald Pleasance ha interpretato il personaggio nei film precedenti ad Halloween - 20 anni dopo. Pleasence è scomparso prima che il film fosse realizzato, ma il personaggio ha avuto comunque un suo spazio all'interno della narrazione. Il film è ambientato vent'anni dopo "Il signore della morte" e ignora del tutto gli eventi dei capitoli 4, 5 e 6 per creare una propria mitologia. Il dottor Loomis appariva come voce fuori campo doppiato per l'occasione da Tom Kane, ma non sappiamo se David Gordon Green abbia chiesto a Kane di tornare per il nuovo cameo vocale.

Gli unici attori che tornano dal film originale sono Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode e Nick Castle, l'uomo che originariamente ha dato vita a Michael Myers e che è stato notoriamente accreditato come "L'ombra". Data l'età di Castle, sarà l'attore James Jude Courtney ad interpretare Michael Myers durante gran parte del nuovo film. Il resto del cast include Ginny Gardner, Judy Greer, Will Patton e Andi Matichak. Questa nuova mitologia vedrà una combattiva Laurie Strode prepararsi al ritorno di Michael Myers, che ricordiamo in questa nuova linea temporale non è più suo fratello.

John Carpenter è a bordo come produttore esecutivo e per musicare il film. Il nuovo Halloween di Blumhouse uscirà nei cinema italiani il 25 ottobre.

