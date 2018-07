Pokemon: Power of Us - trailer americano e poster del nuovo film d'animazione

Di Pietro Ferraro lunedì 30 luglio 2018

Pokemon Power of Us: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Tetsuo Yajima nei cinema americani dal 24 novembre 2018.

Disponibile un trailer di Pokémon The Movie: The Power of Us, 21° film dei Pokémon e secondo film della serie di anime reboot. Il film è il sequel del film Pokémon - Scelgo te! ambientato in un universo separato da quello in cui è ambientata la serie televisiva.

"Pokémon The Movie: The Power of Us" è diretto da Tetsuo Yajima, scritto da Eiji Umehara (Grimoire of Zero) e Aya Takaha con il character design realizzato da Shizue Kaneko (If Her Flag Breaks).

"Pokémon The Movie: The Power of Us" segue Ash e Pikachu mentre uniscono le forze con un nuovo cast di personaggi per salvare una città di mare da una serie di eventi minacciosi. Pieno di sfide uniche e di emozionanti battaglie Pokémon, ambientato durante un festival che celebra il Pokémon leggendario Lugia, questo film illustra il valore del lavoro di squadra e mette da parte le reciproche differenze per realizzare un destino condivicso.

J.C. Smith, senior director of consumer marketing alla The Pokémon Company International ha commentato l'uscita evento del film nei cinema americani il 24, 26 e 28 novembre e il 1° dicembre.

Pokémon The Movie: The Power of Us offre ai fan e alle famiglie l'opportunità di incontrarsi per assistere a nuove trame, personaggi e ambientazioni nel mondo Pokémon.

Il film è co-prodotto e animato da Wit Studio (L'attacco dei giganti, The Ancient Magus Bride, The Rolling Girls).

Pokémon è stato lanciato in Giappone nel 1996 e oggi è una delle proprietà di intrattenimento per bambini più popolari al mondo.