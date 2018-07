Stasera in tv: "Prey - La caccia è aperta" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 31 luglio 2018

Rete 4 stasera propone "Prey - La caccia è aperta", film thriller del 2007 diretto da Darrell James Roodt e interpretato da Bridget Moynahan, Peter Weller e Jamie Bartlett.





Cast e personaggi

Bridget Moynahan: Amy Newman

Peter Weller: Tom Newman

Jamie Bartlett: Crawford

Carly Schroeder: Jessica Newman

Conner Dowds: David Newman

Marius Roberts: Brian

Doppiatori italiani

Eleonora De Angelis: Amy Newman

Francesco Pannofino: Tom Newman

Angelo Nicotra: Crawford

Veronica Puccio: Jessica Newman

Lorenzo Rossi: David Newman

Gianfranco Miranda: Brian





La trama

Tom Newman (Peter Weller) ha deciso che non c’è nulla di meglio che un bel viaggio con famiglia al seguito per sistemare qualche acredine nata dal suo secondo matrimonio con la bella Amy (Bridget Moynahan), eletta subito matrigna delle favole dalla figlia adolescente di Tom, Jessica (Carly Schroeder).

Tom ha un’altra geniale idea, come se la prima non bastasse, lasciare che Amy, Jessica e David, il figlioletto di dieci anni, fraternizzino durante un bel safari alla scoperta della savana e delle sue meraviglie. Purtroppo il terzetto rimane senza guida dopo che quest’ultima viene sbranata da un branco di feroci leoni che subito dopo l’antipasto, assediano la jeep sperando che qualcuno a bordo tenti un’inutile fuga.

Così il terzetto si troverà a confrontarsi con un branco di leoni affamati, ma molto pazienti, un caldo infernale e la mancanza di acqua e viveri, insomma un vero e proprio assedio in piena regola, e per non farsi mancare nulla la famigliola farà anche la conoscenza di alcuni pericolosi bracconieri senza scrupoli.





Il nostro commento

Il regista sudafricano Darrell James Roodt dopo gli ampi consensi ricevuti con il suo Yesterday, pellicola candidata agli Oscar 2005 come miglior film straniero, si cimenta con un thriller a tutto tondo e sforna una pellicola sin troppo convenzionale e alquanto prevedibile, anche se non priva di alcune situazioni riuscite e di una recitazione dignitosa.

Se il concept è interessante e l'ambientazione suggestiva, l'intera pellicola scorre via senza guizzi e già dai primi minuti si sa benissimo dove il regista e sceneggiatori andranno a parare.

In prodotti di questo tenore l’eccessiva prevedibilità / semplicità della messinscena può ritorcersi contro un tentativo di creare dell'intrattenimento duro e puro ed è questo il caso specifico. Se volete vedere come andrebbe maneggiata uno storia similare con la giusta dovizia basta citare pellicole come Cujo, Open Water o il thriller Frozen di Adam Green.





Curiosità