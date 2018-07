Guardiani della Galassia 3: il cast pubblica una lettera aperta per sostenere James Gunn

Di Pietro Ferraro martedì 31 luglio 2018

Il cast dei Guardiani della Galassia ha pubblicato una lettera aperta a sostegno di James Gunn.

Il cast dei film Guardiani della Galassia ha condiviso su Twitter una lettera aperta a sostegno di James Gunn. La Disney ha recentemente licenziato Gunn come regista di Guardiani della Galassia Vol. 3. Ciò è avvenuto dopo che alcuni vecchi tweet di James Gunn postati anni fa sono riemersi, facendo luce su argomenti come l'11 settembre e la pedofilia. Il regista aveva già affrontato i tweet nel 2012 e si era scusato per quei commenti in quel momento, e si è di nuovo scusato dopo che sono riemersi. Tuttavia Disney lo ha licenziato in tronco. Dal licenziamento sono stati in molti a manifestare il loro appoggio a Gunn. Ora il cast principale dei film dei Guardiani della Galassia ha rilasciato una dichiarazione completa sulla situazione.

Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Karen Gillan, Sean Gunn, Vin Diesel, Pom Klementieff e Michael Rooker hanno firmato e condiviso la lettera aperta recentemente pubblicata. "Per favore, leggi la dichiarazione scritta e firmata dal cast di Guardiani della Galassia a sostegno della reintegrazione di James Gunn come direttore di GOTG Volume 3", ha scritto Zoe Saldana su Twitter.

A seguire la prima parte della dichiarazione collettiva del cast.

Sosteniamo pienamente James Gunn. Siamo rimasti tutti scioccati dal suo improvviso licenziamento la scorsa settimana e abbiamo intenzionalmente aspettato questi dieci giorni per rispondere al fine di pensare, pregare, ascoltare e discutere. In quel momento siamo stati incoraggiati dall'ampio supporto da parte di fan e membri dei media che desiderano vedere James reintegrato come direttore del Volume 3 e scoraggiati da quelli così facilmente ingannati nel credere alle tante e stravaganti teorie cospirative che lo circondano...Essere nei film dei "Guardiani della Galassia" è stato un grande onore in ognuna delle nostre vite. Non possiamo lasciar passare questo momento senza esprimere il nostro amore, sostegno e gratitudine per James. Non siamo qui per difendere le sue battute di molti anni fa, ma piuttosto per condividere la nostra esperienza dopo molti anni insieme sul set a fare Guardiani della Galassia 1 e 2. Il carattere che ha mostrato sulla scia del suo licenziamento è coerente con l'uomo che era sul set ogni giorno, e le sue scuse, ora e di anni fa, quando per la prima volta vennero affrontate queste osservazioni, sappiamo che provengono dal cuore, un cuore che tutti conosciamo, in cui abbiamo fiducia e che amiamo. Scegliere ognuno di noi per aiutarlo a raccontare la storia di disadattati che trovano la redenzione ha cambiato le nostre vite per sempre. Crediamo che il tema della redenzione non sia mai stato più rilevante di adesso.

Dave Bautista è stato il primo dei membri del cast a parlare a sostegno di James Gunn in seguito al suo licenziamento, ma Chris Pratt e altri hanno seguito l'esempio. Era chiaro che avevano altro da dire sulla questione, come evidenziato da questa lettera come è chiaro che vogliono tutto un gran bene a Gunn. Nessuno di loro sta difendendo le battute che ha fatto, tuttavia, riconoscono che chiaramente ora non è lo stesso uomo e che è cambiato in meglio.

Oltre ai membri del cast di "Guardiani della Galassia", una petizione di Change.org ha ottenuto oltre 335.000 firme per chiedere alla Disney di reintegrare James Gunn come direttore dei "Guardiani della Galassia Vol. 3". Il regista Joe Carnahan, l'attrice Selma Blair e David Dastmalchian, nel cast di Ant-Man and the Wasp, hanno firmato la petizione. A seguire la seconda e ultima parte della lettera aperta pubblicata dal cast.

Ognuno di noi non vede l'ora di collaborare con il nostro amico James in futuro, la sua storia non è finita, neanche lontanamente, c'è un giusto processo in corso nella corte dell'opinione pubblica. James probabilmente non sarà l'ultima persona buona ad essere messa sotto processo. Visto il crescente divario politico in questo paese, è sicuro che casi come questo continueranno, anche se speriamo che gli americani di tutti gli schieramenti politici possano alleviare la diffamazione di personaggi pubblici e smettere di armare la mentalità da branco. Poiché ciò che è emerso può servire da esempio per tutti noi per rendersi conto dell'enorme responsabilità che abbiamo, per noi stessi e per gli altri, riguardo all'uso delle nostre parole scritte quando le incidiamo nella pietra digitale; che come società possiamo imparare da questo esperienza e in futuro ci penseremo due volte prima di decidere cosa vogliamo esprimere, e in tal modo imparare che forse si può sfruttare questa capacità per aiutare e guarire invece di ferirsi a vicenda. Grazie per aver dedicato del tempo a leggere le nostre parole.

La lettera esprime pieno supporto a Gunn, la domanda è se i membri del cast si limiteranno a questa lettera, e accetteranno di buon grado un nuovo regista, oppure metteranno in atto una qualche forma di protesta che potrebbe pregiudicare "Guardiani della Galassia Vol. 3" e mettere in una situazione delicata la Disney. Il film dovrebbe iniziare le riprese a gennaio, con James Gunn che aveva recentemente completato la sceneggiatura.

Per il momento sembra che la lettera aperta del cast abbia asortito un qualche effetto poiché la Disney non sembra avere fretta di reclutare un sostituto per Gunn. Variety riporta che "c'è una crescente sensazione che Gunn possa essere reintegrato", ma si tratta di una sensazione, quindi non c'è nulla di ufficiale.

ll presidente di Walt Disney Studios, Alan Horn, ha fatto delle osservazioni forti sul perché si è deciso di interrompere ogni collaborazione con Gunn, quindi tornare indietro dopo tali dichiarazioni non sarebbe un atto semplice.

