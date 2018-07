Ant-Man and the Wasp: action figures, gadget e toys ufficiali del film

Di Pietro Ferraro martedì 31 luglio 2018

Disney annuncia la nuova linea di gadget, toys e action figures ispirata al sequel "Ant-Man and the Wasp" nei cinema italiani dal 14 agosto 2018.

L’Universo Cinematografico Marvel il prossimo 14 agosto riporta sul grande schermo il più piccolo dei supereroi con con il sequel Ant-Man and The Wasp. Il film prodotto da Kevin Feige oltre ad introdurre la supereroina "Wasp" di Evangeline Lilly nell'UCM svelerà elementi cruciali per "Avengers 4" in cui scopriremo il destino dell'universo dopo l'apocalittico chiocco di dita di Thanos.

Ant-Man and The Wasp: prima clip 'Wasp vs Ghost' Il sequel Marvel "Ant-Man and The Wasp" arriva nei cinema italiani il 14 agosto 2018.

I membri del cast includono Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Judy Greer, T.I., David Dastmalchian, Hannah John-Kamen, Abby Ryder Fortson, Randall Park, Benjamin Byron Davis e Divian Ladwa. Il regista Peyton Reed torna al timone di questo sequel scritto da un team di sceneggiatori composto da Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.

In attesa dell’arrivo al cinema di Ant-Man 2, è già disponibile una nuova linea Disney Store interamente dedicata e pensata per adulti e bambini.

La nuova linea include gadget "evergreen" come T-shirt, portachiavi e le immancabili tazze dall'intrigante design decorato con una vivace immagine dei personaggi e con un originale manico (€12).

Per chi ama l'abbigliamento disponibile una felpa di Ant-Man da uomo con cappuccio ispirato al costume è decorato con finiture a costine e con un logo applicato di Ant-Man (€50). A corredo c'è anche uno zaino di Ant-Man dal design imbottito è dotato di spallacci regolabili e decorato con una stampa ispirata al costume su tutta la superficie e con dettagli 3D (€27).

Per i fan delle action figures disponibili le figures "Shrink and

Strike Ant-Man" (€25) con accessori in miniatura e "Wasp con ali FX" (€25) fornita con 2 letali pungiglioni e munita di ali che sbattono.

Per i più piccini ci sono le maschere ufficiali di Ant-Man e Wasp (€13) dal design fedele al film che presenta dettagli sagomati, e i costumi dei due supereroi (€50) con il costume di Wasp con scintillanti ali removibili e quello di Ant-Man, una vivace tuta con dettagli fedeli al personaggio.

Fonte: Disney Store