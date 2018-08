Suspiria, il remake di Luca Guadagnino durerà 152 minuti

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

Si avvicina sempre più la premiere veneziana di Suspiria.

Suspiria: primo trailer del remake horror di Luca Guadagnino Luca Guadagnino dirige Dakota Johnson in un remake del classico horror anni '70 "Suspiria" di Dario Argento. Tra i film più attesi all'imminente Mostra del Cinema di Venezia c'è sicuramente Suspiria di Luca Guadagnino, remake del capolavoro di Dario Argento che uscirà nelle sale d'America il prossimo 2 novembre.

Ebbene via social è arrivata l'ufficialità della durata del film, lungo ben 152 minuti. Esattamente un'ora in più rispetto ai 92 minuti del titolo originale, uscito nel 1977. Interpretato da Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, con Jessica Harper e Chloë Grace Moretz, il film arriverà nei cinema d'Italia con Videa. A comporre la colonna sonora, Thom Yorke dei Radiohead.

In una scuola di danza famosa in tutto il mondo, l'oscurità inghiottirà la sua direttrice artistica (Tilda Swinton), un'ambiziosa e giovane ballerina (Dakota Johnson), e uno psicoterapeuta in lutto (Lutz Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all'incubo. Altri alla fine si sveglieranno.

Fonte: Comingsoon.net