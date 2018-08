Sadé, arriva un live-action Disney con una principessa africana

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

Una principessa guerriera e africana in un nuovo film Disney.

Walt Disney Studios ha acquistato una sceneggiatura di Ola Shokunbi e Lindsey Reed Palmer dal titolo Sadé, descritta come una fiaba in live-action su una principessa africana. In cabina di produzione, e forse persino di regia, Rick Famuyiwa. Parola di Deadline.

Il film ruoterebbe attorno ad una giovane ragazza africana di nome Sadé che, quando il suo regno viene minacciato da una misteriosa e malvagia forza, accetta i poteri magici da guerriera appena scoperti per proteggere se stessa e il suo popolo. Con l'aiuto del principe, Sadé intraprende un'avventura che le permetterà di abbracciare ciò che la rende speciale, salvando il Regno.

Questo progetto cambia di fatto prospettiva in ambito Disney, fino ad oggi interessata a tramutare in live-action propri classici animati. Con Sadè tutto cambierebbe, visto e considerato che si parla di una storia originale. Tre i live-action dello studios in uscita in questo 2018, ovvero Christopher Robin, Lo Schiaccianoci e Mary Poppins Returns, per poi passare a Dumbo (29 marzo 2019), Aladdin ( 24 maggio 2019), Il Re Leone (19 luglio 2019), Artemis Fowl (9 agosto 2019), Jungle Cruise (11 ottobre 2019), Mulan (27 marzo 2020) e Maleficent 2 (29 maggio 2020). Sono poi in lavorazione Il libro della Giungla 2, Crudelia, James e la Pesca Gigante, Pinocchio, Genio, Una notte sul Monte Calvo, La Sirenetta e La spada nella roccia.

Fonte: Comingsoon.net