Proposta Indecente, trovata la sceneggiatrice del remake

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

Vendereste vostra moglie per un milione di dollari? Torna in sala Proposta Indecente.

Hollywood ha in preparazione una nuova versione di Proposta Indecente, film del 1993 diretto da Adrian Lyne tratto dall'omonimo romanzo di Jack Engelhard. All'epoca interpretato da Robert Redford, Demi Moore e Woody Harrelson, il film sbancò i box office di tutto il mondo, incassando ben 266,614,059 dollari dopo esserne costati meno di 40.

Ebbene sarà la 54enne Erin Cressida Wilson a sceneggiare il remake Paramount, come anticipato dal sito Collider. Erin ha fino ad oggi sceneggiato Secretary, Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus, Chloe - Tra seduzione e inganno, Men, Women & Children e La Ragazza del Treno.

La versione cinematografica del 1993 venne attaccato dai critici, vincendo tre Razzie Awards per peggior film (Sherry Lansing), peggior sceneggiatura (Amy Holden Jones) e peggior attore non protagonista (Woody Harrelson), con candidature anche per Redford, la Moore, Lyne e la canzone, ma il successo in sala fu clamoroso.

Protagonista una giovane coppia innamorata, ma indebitata, che si reca a Las Vegas dove incontra un gentile miliardario che offre un milione di dollari per passare una notte con la ragazza. La coppia accetta, ma l'uomo, che nel frattempo si è innamorato della donna, vi rinuncia quando capisce che è ancora innamorata del marito.

Fonte: HollywoodReporter