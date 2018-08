Rumpelstiltskin, Peter Dinklage sarà Tremotino

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

A sceneggiare la pellicola Patrick Ness. Caccia al regista.

Peter Dinklage, 49enne divo di Game of Thrones, sarà il protagonista e il produttore di Rumpelstiltskin, fantasy Sony. Parola di Variety.

I dettagli della trama non si conoscono, ma la storia di Tremotino è quella di un mugnaio che mente ad un re, asserendo che sua figlia possa tramutare la paglia in oro. Nel tentativo di salvarsi la vita, perché subito imprigionata dal Re, la ragazza fa un accordo con un nano, che in cambio le chiede prima la sua collana, poi il suo anello ed infine il suo primogenito.

La fiaba fu raccolta dai Fratelli Grimm, che la pubblicarono per la prima volta nell'edizione del 1812 delle Fiabe del focolare, diventando volto tv grazie a Once Upon a Time della ABC, con Robert Carlyle nei panni di Tremotino. Nessun regista è attualmente legato progetto, ma il film sarà firmato da Patrick Ness, autore del romanzo fantasy per bambini A Monster Calls, da lui anche adattato al cinema nel 2016. Dinklage ha appena strappato la settima nomination consecutiva agli Emmy grazie a Game of Thrones. Nessuno come lui.

Fonte: Comingsoon.net