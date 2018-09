Jungle Cruise: riprese concluse e video finale dal set con The Rock

Riprese concluse per Jungle Cruise, l'avventura Disney con The Rock e Emily Blunt nei cinema americani dall'11 ottobre 2019.

The Rock ha ufficialmente concluso le riprese di Jungle Cruise, l'ultima avventura live-action della Disney basata su una popolare attrazione dei parchi a tema.

Dwayne Johnson ed Emily Blunt hanno annunciato il fine riprese pubblicando su Twitter un video finale dal set con il cast e la troupe.

È davvero dolceamaro avere qualcosa di così speciale giunto alla fine, ma io e la mia sola e unica artista, direi con orgoglio Emily Blunt, annunciamo la conclusione ufficiale delle riprese del nostro epico Disney's @JungleCruise.

Jungle Cruise rivisita l'iconica attrazione di Disneyland, che è stato un punto fermo nel parco da quando è stato aperto. È una grande e antica avventura che ha tutte le carte in regola per diventare un altro grande successo per Disney, con The Rock disponibile a trasformare il film questo in un franchise. Non è la prima volta che Disney porta sul grande schermo un'attrazione dei suoi parchi a tema, ma "Jungle Cruise" si rivelerà un successo come Pirati dei Caraibi o un flop come Tomorrowland e La casa dei fantasmi?

In The Jungle Cruise, Dwayne Johnson interpreta un capitano di una barca fluviale che trasporterà un coppia di fratelli, interpretati da Emily Blunt e Jack Whitehall, che sono in missione segreta per trovare un mitico albero dai mistici poteri sovrannaturali che si crede abbia poteri curativi. Animali selvaggi e famelici e una spedizione in competizione daranno ai nostri eroi qualcosa con cui lottare mentre cercano di attraversare acque pericolose e cosa si nasconde al di sotto.

Edgar Ramirez e Jesse Plemons interpreteranno un paio di cattivi della vecchia scuola Disney che stanno cercando di battere The Rock e il suo equipaggio nella caccia a questo albero magico. Ramirez è un conquistador in pensione che sta guidando una spedizione tedesca lungo il fiume, con Plemons che interpreta l'antagonista principale di questa avventura nella giungla.

"Jungle Cruise" dispone di una sceneggiatura degli autori di Star Trek Beyond, J.D. Payne e Patrick McKay, a cui Michael Green, sceneggiatore di Logan - The Wolverine, ha dato una limatina durante le riprese. Dwayne Johnson è anche produttore del film insieme al suo team di Seven Bucks Productions (Dany Garcia e Hiram Garcia). Anche il collaboratore abituale Beau Flynn (San Andreas, Baywatch) di Flynn Picture Co. è a bordo. Produrranno anche John Davis e John Fox di Davis Entertainment.

Ora l'impegnatissimo The Rock si sta spostando su Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious. Il suo co-protagonista in quel film, Jason Statham, è già sul set da più di una settimana e ora The Rock è ora pronto a raggiungerlo.

Disney ha fissato la data di uscita di "Jungle Cruise" all'11 ottobre 2019.

"It's very bittersweet to have something so uniquely special come to an end — but myself and my one and only virtuoso, Emily Blunt proudly say, that's an official wrap of our epic Disney's #JungleCruise."

(via @therock)

Jungle Cruise: nuovo video dal set con The Rock

Riprese in corso per il film Disney Jungle Cruise e Dwayne Johnson ha condiviso su Twitter un video che mostra il meraviglioso e gigantesco set del film. Alla fine di luglio, Dwayne Johnson e la co-protagonista Emily Blunt hanno annunciato il via alle riprese di questo film ispirato ad una delle più famose attrazioni nei parchi a tema Disneyland. Nel nuovo video Johnson rivela che fu Walt Disney in persona a vestire i panni del comandante dell'attrazione al suo completamento nel 1955.

Nel nuovo video Johnson sottolinea che l'imponente set è stato realizzato da zero. Nella didascalia del video Johnson dedica il film "Jungle Cruise" a Walt Disney, in onore del creatore e primo comandante in assoluto. Johnson ha anche parlato di quanto sia onorato di essere parte del progetto.

Questo film ha richiesto anni di lavoro e dal profondo del mio cuore sono così onorato, siamo tutti così onorati, di dare vita a questa ricca storia e film per tutti voi ragazzi in tutto il mondo.

L'attrazione "Jungle Cruise" è stata una delle prime attrazioni ad essere introdotta a Disneyland, debuttando nella giornata di apertura del parco, il 17 luglio 1955. Il film "Jungle Cruise" è stato annunciato per la prima volta nel 2006 e poi di nuovo nel 2011 con Tom Hanks designato a protagonista. Si è dovuto attendere fino al 2015 per il nuovo casting di Dwayne Johnson.

Jungle Cruise vede Dwayne Johnson come il capitano di una barca che prende a bordo una scienziata (Emily Blunt) e suo fratello (Jack Whitehall) in missione per trovare un albero misterioso che si ritiene contenga straordinari poteri curativi. La missione subirà una serie di ostacoli forniti dalla fauna della giungla e da una spedizione concorrente. Oltre a Johnson, Blunt e Whitehall, il film vede la partecipazione di Edgar Ramirez, Jesse Plemons e Paul Giamatti. Si ritiene che il personaggio di Ramirez sia il "cattivo" nel film, anche se al momento non c'è alcuna conferma ufficiale.

Il film Jungle Cruise è previsto nelle sale l'11 ottobre 2019.

“*watch ’til the end and see one of the most awe inspiring & massive sets ever built from scratch.

(via @TheRock)

Jungle Cruise: riprese in corso e primo video dal set con The Rock e Emily Blunt

Riprese in corso per Jungle Cruise di Disney. Per celebrare le riprese del nuovo film d'avventura di Dwayne Johnson, lo studio ha pubblicato un divertente video dal set con The Rock ed Emily Blunt.

Quest'ultimo film della Disney avrà un'ambientazione d'epoca come dimostrano gli abiti che le due star indossano. Nel video Dwayne Johnson scherza su Katherine Hepburn mentre cerca di citare La regina d'Africa come fonte di ispirazione per il film. Lui ed Emily Blunt si vantano che questa sarà "l'avventura di una vita".

In Jungle Cruise, The Rock interpreta un capitano di una barca che porta sua sorella (Emily Blunt) e suo marito (Jack Whitehall) in missione per trovare un albero che si dice possieda speciali poteri di guarigione. Edgar Ramirez (Gold) è a bordo come uno dei cattivi del film, l'attore interpreta un personaggio che sembra essere alla guida di una spedizione tedesca in competizione. Jesse Plemons (Game Night) è associato a Ramirez come un altro antagonista del film. Jungle Cruise è basato sulla popolare attrazione dei parchi a tema Disney, che ha debuttato originariamente nel 1955. Oltre a Jungle Cruise anche altre attrazioni di parchi a tema sono diventate dei film vedi La casa dei fantasmi, Tomorrowland e la saga blockbuster Pirati dei Caraibi.

Jaume Collet-Serra (Paradise Beach - Dentro l'incubo) è a bordo per dirigere. Il regista era in trattative per dirigere Suicide Squad 2 per la Warner Bros., ma ha optato per girare l'avventura Disney. Dwayne Johnson è reduce dalla deludente performance al box-office dell'action Skyscraper mentre Emily Blunt dall'acclamato A Quiet Place - Un posto tranquillo uno dei successi dell'anno.

Questa è solo la prossima tappa di una serie infinita di progetti per Dwayne Johnson. Dopo Jungle Cruise, The Rock riprenderà i panni di Hobbs nello spin-off di Fast & Furious al fianco dello Shaw di Jason Statham e poi toccherà a Jumanji 3. Emily Blunt a dicembre arriverà nei cinema come nuova Mary Poppins. Jungle Cruise arriverà nei cinema l'11 ottobre 2019.

