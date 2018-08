Jungle Cruise: riprese in corso e primo video dal set con The Rock e Emily Blunt

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 agosto 2018

Riprese in corso per Jungle Cruise, l'avventura Disney con The Rock e Emily Blunt nei cinema americani dall'11 ottobre 2019.

Riprese in corso per Jungle Cruise di Disney. Per celebrare le riprese del nuovo film d'avventura di Dwayne Johnson, lo studio ha pubblicato un divertente video dal set con The Rock ed Emily Blunt.

Quest'ultimo film della Disney avrà un'ambientazione d'epoca come dimostrano gli abiti che le due star indossano. Nel video Dwayne Johnson scherza su Katherine Hepburn mentre cerca di citare La regina d'Africa come fonte di ispirazione per il film. Lui ed Emily Blunt si vantano che questa sarà "l'avventura di una vita".

In Jungle Cruise, The Rock interpreta un capitano di una barca che porta sua sorella (Emily Blunt) e suo marito (Jack Whitehall) in missione per trovare un albero che si dice possieda speciali poteri di guarigione. Edgar Ramirez (Gold) è a bordo come uno dei cattivi del film, l'attore interpreta un personaggio che sembra essere alla guida di una spedizione tedesca in competizione. Jesse Plemons (Game Night) è associato a Ramirez come un altro antagonista del film. Jungle Cruise è basato sulla popolare attrazione dei parchi a tema Disney, che ha debuttato originariamente nel 1955. Oltre a Jungle Cruise anche altre attrazioni di parchi a tema sono diventate dei film vedi La casa dei fantasmi, Tomorrowland e la saga blockbuster Pirati dei Caraibi.

Jaume Collet-Serra (Paradise Beach - Dentro l'incubo) è a bordo per dirigere. Il regista era in trattative per dirigere Suicide Squad 2 per la Warner Bros., ma ha optato per girare l'avventura Disney. Dwayne Johnson è reduce dalla deludente performance al box-office dell'action Skyscraper mentre Emily Blunt dall'acclamato A Quiet Place - Un posto tranquillo uno dei successi dell'anno.

Questa è solo la prossima tappa di una serie infinita di progetti per Dwayne Johnson. Dopo Jungle Cruise, The Rock riprenderà i panni di Hobbs nello spin-off di Fast & Furious al fianco dello Shaw di Jason Statham e poi toccherà a Jumanji 3. Emily Blunt a dicembre arriverà nei cinema come nuova Mary Poppins. Jungle Cruise arriverà nei cinema l'11 ottobre 2019.

