Star Wars 9: John Boyega svela il nuovo look di Finn

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 agosto 2018

John Boyega ha condiviso un'immagine su Instagram che svela il nuovo look di Finn in Star Wars 9.

Star Wars 9 inizia le riprese oggi e John Boyega ha deciso di svelare il nuovo look di Finn, condividendo una foto sul suo account Instagram.

Star Wars 9: riprese al via il 1° agosto, cast ufficiale e tutti i dettagli Lucasfilm annuncia il via alle riprese di "Star Wars 9" e JJ Abrams conferma Mark Hamill, Billy Dee Williams e nuove scene di Carrie Fisher.

Nel postare la foto in questione, Boyega ha dato il benvenuto al nuovo membro del cast Naomi Ackie, una delle poche attrici afroamericane ad essere inclusa in un film di Star Wars. Non sappiamo chi l'attrice andrà ad interpretare. Il casting è stato annunciato lo scorso venerdì, quando Disney e Lucasfilm hanno annunciato la data di inizio riprese e il cast del sequel. Nella foto Naomi si vede a malapena, ma la nuova acconciatura di Boyega è ben visibile.

Benvenuto in un mondo completamente nuovo, Naomi Ackie.

È noto da tempo che Finn avrebbe subito una drastica trasformazione in "Star Wars 9" e ora abbiamo un assaggio di questo cambiamento. Questo capitolo finale della saga di Skywalker inizia con un grande salto temporale dal finale de "Gli ultimi Jedi". I capelli di Finn non sono l'unica cosa che cambierà poiché anche la Rey di Daisy Ridley avrà un nuovo look descritto come spiazzante ed estremo.

In "Star Wars 9" vedremo Rey, Finn e Poe insieme per la loro avventura finale e secondo alcuni nuovi rumor sembra che torneranno alla vecchia base ribelle su Yavin IV, che è stata vista in "Una nuova speranza" e "Rogue One". Questo avamposto ribelle sarà attaccato, presumibilmente dal Capo supremo Ren e dal Primo Ordine, ma questo non dovrebbe dividere il terzetto di eroi che pare saranno insieme per la maggior parte del film.

Se Rey, Finn e Poe saranno una squadra che fine farà Rose Tico? Stavolta avrà un ruolo marginale? Staremo a vedere, nel frattempo attendiamo impazienti le prime foto dal set dell'Episodio IX previsto nei cinema il 20 dicembre 2019.

Un post condiviso da John Boyega (@johnboyega) in data: Lug 31, 2018 at 10:11 PDT

Fonte: Screenrant