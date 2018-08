Constantine: City of Demons - primo trailer del film d'animazione DC

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 agosto 2018

Constantine City of Demons: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione DC in uscita negli States il 9 ottobre 2018.

Matt Ryan torna a vestire i panni di John Constantine nel primo trailer di Constantine: City of Demons. Ryan ha originariamente interpretato il personaggio nella serie tv live-action di NBC cancellata dopo una sola stagione per poi riprendere il ruolo diverse occasioni nella serie tv Legends of Tomorrow.

In Constantine: City of Demons, un decennio dopo un tragico errore, il padre di famiglia Chas e il detective dell'occulto John Constantine partono in cerca di una cura per Trish, la figlia di Chas, afflitta da un misterioso coma sovrannaturale. Con l'aiuto della misteriosa Nightmare Nurse, l'influente Regina degli Angeli e il brutale dio azteco Mictlantecuhtli, la coppia potrebbe avere la possibilità di battere in astuzia il demone Beroul per salvare l'anima di Trish. In un mondo di ombre e magia oscura, non tutto è ciò che sembra, e c'è sempre un prezzo da pagare. Il percorso verso la redenzione non è mai facile, e se Constantine avrà successo, dovrà attraversare il lato oscuro della città di Los Angeles, superare la più furba progenie dell'inferno e trovarsi faccia a faccia con l'arcinemico Nergal, mentre combatte contro i suoi demoni interiori!

Doug Murphy (Scooby-Doo and the Gourmet Ghost) dirige il film da una sceneggiatura di J.M. DeMatteis (Batman: Bad Blood). Sam Register e Sarah Schechter sono produttori esecutivi, insieme a Greg Berlanti e David S. Goyer. Il cast comprende anche Damian O'Hare nei panni di Chas Chandler, Laura Bailey nei panni di Trish e Asa The Healer, Emily O'Brien nel ruolo di Rene Chandler, Kevin Michael Richardson nel ruolo di Mahonin, Jim Meskimen nel ruolo di Beroul, Robin Atkin Downes nel ruolo di Nergal, Rachel Kimsey nel ruolo di Angela e Rick Wasserman come Mictlantecuhtli.

Il commento di Mary Ellen Thomas, vice presidente di Warner Bros. Home Entertainment.

I fan hanno risposto a John Constantine con una sete sfrenata per le sue storie, prima nella serie live-action "Constantine" e ancora con "Justice League Dark". Constantine: City of Demons offre alla Warner Bros. Home Entertainment un'altra opportunità per soddisfare il desiderio dei fan per questo personaggio in un racconto affascinante che fornisce una visione ancora più approfondita del suo passato e delle situazioni che hanno contribuito a creare il suo approccio al sovrannaturale. Siamo particolarmente entusiasti di poter pubblicare questo lungometraggio incentrato sull'amato Constantine e pieno di extra speciali.

Constantine: City of Demons uscirà negli States direttamente in DVD e Blu-ray il 9 ottobre 2018.

Fonte: ComicBook