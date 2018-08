Star Wars 9: il ritorno di Leia è merito del fratello di Carrie Fisher

mercoledì 1 agosto 2018

E' stato il fratello di Carrie Fisher a volere il ritorno di Leia in "Star Wars 9".

I fan di Star Wars devono ringraziare il fratello di Carrie Fisher per il ritorno di Leia nello Star Wars 9 di JJ Abrams. Il fratello della defunta attrice, Todd Fisher, ha espresso a più riprese il suo desiderio di vedere Leia tornare, nonostante la morte di Carrie. Il Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy aveva precedentemente dichiarato in un'intervista, prima dell'uscita de "Gli Ultimi Jedi", "Purtroppo Carrie non sarà nell'episodio nove". Questa dichiarazione è risultata essere un po' prematura poiché Abrams era di opinione diversa.

Recentemente Lucasfilm ha annunciato che le riprese di "Star Wars 9" prenderanno il via oggi 1° agosto rivelando anche il cast ufficiale del film, annuncio che ha rivelato che Carrie Fisher sarebbe stata inclusa nel capitolo finale di questa nuova trilogia. L'attrice tornerà grazie a riprese inutilizzate girate per "Il risveglio della Forza".

Todd Fisher dopo l'annuncio ha commentato il ritorno di Leia in un'intervista a The Hollywood Reporter.

J.J. [Abrams] ha davvero fatto sì che ciò accadesse. Se sono stato in qualche modo fonte di ispirazione per la decisione finale di mantenere Leia una parte della storia, è grandioso, devo dire però che a volte mi sono sentito come una voce che grida nel deserto.

In una dichiarazione pubblicata con l'annuncio del cast, J.J. Abrams ha detto di aver trovato una conclusione veramente soddisfacente per la saga Skywalker senza dover rinunciare a Leia. Ha anche ribadito, come era stato affermato in precedenza, che non avrebbero usato CG o riassegnato il ruolo per realizzare ciò di cui avevano bisogno per riavere Carrie Fisher un'ultima volta. Ci sono state delle voci che giravano su Internet riguardo a Meryl Streep che forse avrebbe assunto il ruolo, ma oltre ad essere qualcosa che definire improbabile è un eufemismo, un eventuale "recasting" pr il ruolo di Leia sarebbe stata una inaccettabile mancanza di rispetto verso un personaggio tanto iconico.

L'anno scorso Todd Fisher aveva dichiarato che sia lui che la figlia di Carrie Fisher, Billie Lourd, erano d'accordo su un potenziale ritorno di Leia, ma anche che erano piuttosto scettici sulle modalità: "Entrambi pensavamo 'Sì e come mai potrebbero farlo?' E la risposta era, 'non si può fare'". La cosa sembrava davvero impossibile senza ricorrere all'utilizzo di CG, e così Kathleen Kennedy vista la situazione di stallo ha annunciato che Leia non sarebbe stata nell'Episodio IX. L'idea di non includere Leia in "Star Wars 9" era stata presa quando ancora c'era Colin Trevorrow designato alla regia, ma dopo che Trevorrow e Lucasfilm hanno preso strade diverse, e Abrams venne convinto a terminare quello che aveva iniziato con "Il risveglio della Forza", l'idea di riavere Leia tornò sul tavolo. A quel punto Chris Terrio è stato portato a lavorare su una nuova sceneggiatura con Abrams e, come racconta Todd Fisher, ha spinto per l'inclusione di Leia.

Per la gioia dei fan di lunga data è stato anche confermato il ritorno di Mark Hamill, l'attore ha recentemente utilizzato Twitter per esprimere la sua gioia per la decisione di includere Carrie Fisher. Le riprese del film iniziano oggi presso i Pinewood Studios di Londra. Star Wars: Episodio IX arriverà nei cinema il 20 dicembre 2019.

