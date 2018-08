Box Office: Gli Incredibili 2 abbatte il muro del miliardo di dollari

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

Incassi stellari per Gli Incredibili 2, in grado di volare oltre il miliardo di dollari.

Jurassic World 2 sfonda il muro del miliardo di dollari incassati Si tratta del 3° film miliardario del 2018 dopo Black Panther e Infinity War. Ancora inedito in Italia, Gli Incredibili 2 della Disney/Pixar ha abbattuto il miliardo di dollari incassati in tutto il mondo. 574,028,649 raccolti fino ad oggi negli Usa, da sommare ai 426,378,969 dollari rastrellati fuori dai confini nazionali. Si tratta del 4° film animato Disney a compiere l'impresa, nonché del 18esimo titolo dello studios. Il 3° in questo 2018 dopo i 2,044,620,134 dollari di Infinity War e i 1,346,629,590 dollari di Black Panther. Ad oggi sono diventati 4 i film miliardari di questo 2018, grazie anche ai 1,238,639,145 dollari incassati da Jurassic World: Fallen Kingdom, della Universal.

Gli Incredibili 2 è diventato inoltre il maggior incasso americano di sempre in campo animato, oltre al 9° maggior incasso in senso assoluto. Il film ha così raggiunto Toy Story 3 e Alla Ricerca di Dory, tra i miliardari Pixar.

Scritto e diretto da Brad Bird, già premio Oscar per Ratatouille e Gli Incredibili, Gli Incredibili 2 arriverà in Italia il 19 settembre.

Film Miliardari Classifica

1 - Avatar - $2,788.0 - 2009

2 - Titanic - $2,186.8 - 1997

3 - Star Wars: The Force Awakens - $2,068,223,624 - 2015

4 - Avengers: Infinity War - 2,044,620,134 dollari - 2018

5 - Jurassic World - $1,670.4 - 2015

6 - Marvel's The Avengers - $1,519.6 - 2012

7 - Furious 7 - $1,516.0 - 2015

8 - Avengers: Age of Ultron - $1,405.4 - 2015

9 - Black Panther - $1,346,629,590 - 2018

10 - Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 - $1,341.5 - 2011

11 - Star Wars: The Last Jedi - $1,332.5 - 2017

12- Frozen - $1,276.5 - 2013

13 - La Bella e la Bestia - $1,262.8 - 2017

14 - Jurassic World 2 - 1,238,639,145 dollari - 2018

15 - Fast and Furious 8 - $1,238.8 - 2017

16 - Iron Man 3 - $1,215.4 - 2013

17 - Minions - $1,159.4 - 2015

18 - Captain America: Civil War - $1,153.3 - 2016

19 - Transformers: Dark of the Moon - $1,123.8 - 2011

20 - Il signore degli Anelli: il ritorno del Re - $1,119.9 - 2003

21 - Skyfall - $1,108.6 - 2012

22 - Transformers: Age of Extinction - $1,104.1 - 2014

23 - The Dark Knight Rises - $1,084.9 - 2012

24 - Toy Story 3 - $1,067 - 2010

25 - Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - $1,066.2 - 2006

26 - Rogue One: A Star Wars Story - $1,056.1 - 2016

27 - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare - $1,045.7 - 2011

28 - Cattivissimo Me 3 - $1,034.8 - 2017

29 - Jurassic Park - $1,029.2 - 1993

30 - Alla Ricerca di Dory - $1,027.9 - 2016

31 - Star Wars: Episode I - $1,027.0 - 1999

32 - Alice in Wonderland - $1,025.5 - 2010

33 - Zootropolis - $1,023.8 - 2016

34 - Lo Hobbit - $1,021.1 - 2012

35 - Il Cavaliere Oscuro - $1,004.6 - 2008

36 - Gli Incredibili 2 - 1 miliardo di dollari -2018