Star Wars 9: tornano il Castello di Darth Vader e Jedha City?

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 agosto 2018

Nuovi rumor su potenziali location di Star Wars 9, tornano il Castello di Darth Vader e Jedha City?

Oggi 1° agosto inizia ufficialmente la produzione di Star Wars 9 e mentre il cast e la troupe si preparano per le riprese, continuano a trapelare dettagli non ufficiali sul film tra cui location chiave che verranno utilizzate nel prossimo sequel di Star Wars, che è stato confermato come il capitolo finale della saga Skywalker.

Star Wars 9: riprese al via il 1° agosto, cast ufficiale e tutti i dettagli Lucasfilm annuncia il via alle riprese di "Star Wars 9" e JJ Abrams conferma Mark Hamill, Billy Dee Williams e nuove scene di Carrie Fisher.

J.J. Abrams per l'Episodio IX è intenzionato ad includere molte connessioni ai prequel e alla trilogia originale. Essendo il sequel finale di una serie di 9 film, Abrams vuole tirare le fila e creare un film che riunisca il fandom diviso da "Gli Ultimi Jedi". Ciò significa che i fan vedranno alcuni luoghi iconici dei film precedenti tornare in gioco. Un aggiornamento che riguarda lo scouting di location afferma che Abrams e il suo team sono stati in cerca di location in Italia, con particolare interesse per la Sicilia e l'Etna.

L'Etna è stato già utilizzato da George Lucas come sfondo per la battaglia di Mustafar in "La vendetta dei Sith". Darth Vader in seguito ha costruito il suo castello in questo luogo, che i fan hanno potuto vedere in Rogue One. Il castello di Vader sarà probabilmente rivisitato in "Star Wars 9", con Kylo Ren in viaggio per il pianeta.

Il ritorno del castello di Darth Vader collegherebbe sia la trilogia prequel che "Rogue One", che è tecnicamente il quarto prequel della serie. Non è noto come il castello di Darth Vader sarà utilizzato nella storia, ma è stato detto in precedenza, durante la produzione de "Gli Ultimi Jedi", che Kylo aveva creato la sua base in questo luogo. In "ll risveglio della Forza", colui un tempo chiamato Ben Solo era ossessionato da suo nonno Anakin Skywalker e dal suo alter ego, il Sith Darth Vader. Questo elemento, in gran parte abbandonato in "Gli Ultimi Jedi", potrebbe essere ripreso e ampliato per "Star Wars 9".

Star Wars 9: nuovi rumor sul sequel di JJ Abrams Nuovi rumor su "Star Wars: Episodio IX" forniscono dettagli su Rey, Maz Kanata, George Lucas e Yavin IV.

E' stato inoltre segnalato che J.J. Abrams ha reclutato una squadra di ventenni maschi addestrati per combattere che stanno lavorando al fianco di Adam Driver, l'attore che veste i panni di Kylo. Si è ipotizzato che i membri di questa squadra siano in realtà i Cavalieri di Ren. In "Il risveglio della Forza" abbiamo visto fugacemente i Cavalieri in un flashback per poi non essere menzionati in "Gli Ultimi Jedi". Gli attori reclutati pare stiano lavorando con lance e asce in studio, quindi la teoria che Abrams potrebbe riportare su schermo i Cavalieri di Ren è plausibile, anche perché sarebbe l'ultima possibilità di vederli in azione.

La produzione è anche destinata a tornare in Giordania, dove "Rogue One" ha girato scene a Jedha City, la terra santa dei Jedi. Non si sa cosa verrà girato qui, ma si ipotizza che Rey visiterà questo paesaggio desertico un tempo devastato dall'originale Morte Nera. Jedha City è stata distrutta da un superlaser lanciato dall'arma dell'Impero in "Rogue One".

Al momento non è chiaro quali altri luoghi iconici di Star Wars saranno inclusi nell'Episodio IX. Ogni film di Star Wars ha introdotto almeno un paio di nuovi pianeti e "Star Wars 9" probabilmente farà lo stesso. Per quanto riguarda la trama sappiamo che l'avventura porterà Rey, Finn e Poe su Yavin IV. Se il film tornerà a Mustafar e Jedah, ci sarà anche la possibilità di rivedere Tatooine, Hoth, Dagobah, Bespin, Endor o Coruscant? Speriamo che il via alle riprese sia seguito da prime foto dal set che forniscano indizi su cui formulare ipotesi. "Star Wars 9" arriva nei cinema il 20 dicembre 2019.

Fonte: Mike Zeroh