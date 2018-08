Un figlio all'improvviso: trailer italiano della commedia con Christian Clavier

Cinema S.r.l. ha reso disponibile il trailer italiano di Un figlio all'improvviso (Momo), la nuova commedia francese firmata da Sébastian Thiéry e Vincent Lobelle in uscita nei cinema italiani il 20 settembre.

"Un figlio all'improvviso", tratto dalla pièce teatrale "Momo" di Sébastien Thiéry, è interpretato da Christian Clavier (Non sposate le mie figlie, Qualcosa di troppo, Benvenuti a casa mia), Catherine Frot (Lezioni di felicità, La cuoca del presidente, Quello che so di lei), Sébastien Thiéry, Pascale Arbillot e Hervé Pierre.

Sébastien Thiéry co-regista e sceneggiatore del film racconta la scelta di portare "Momo", la sua nona opera teatrale, al cinema.

Non è stata una mia iniziativa! Olivier Delbosc, il produttore della pellicola, è venuto a vedere la pièce in teatro, è rimasto toccato, si è reso conto dell'impatto che ha avuto sul pubblico e ha quindi acquisito i diritti per fare la versione cinematografica. A me personalmente non sarebbe mai venuto in mente! Sono 15 anni che scrivo opere teatrali che funzionano molto bene. Quando mi hanno proposto una nuova avventura in un mondo che non conoscevo mi sono lanciato. Se il film piacerà, considererò l'esperienza come un cancello aperto verso un altro modo di raccontare una storia. È davvero entusiasmante avere la possibilità di esprimersi in modo diverso.