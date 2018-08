I ragazzi vincenti, arriva il prequel

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

David Mickey Evans tornerà al cinema con un altro capitolo dei Ragazzi Vincenti.





25 anni dopo l'uscita in sala del film diretto da David M. Evans, The Sandlot tornerà in sala grazie ad un prequel 20th Century Fox.

Lo stesso Evans co-firmerà la sceneggiatura al fianco di Austin Reynolds (The First Hope). Parola di Deadline. Uscito nel 1993, The Sandlot è poi andato incontro a due sequel: Il ritorno dei ragazzi vincenti, sempre diretto da David Evans, e Le avventure dei ragazzi vincenti, uscito nel 2007 direttamente in home-video.

Ambientato nei primi anni sessanta, il film originale narrava la storia dello studente di quinta elementare Scotty Smalls. Isolato dagli altri ragazzini in quanto non in grado di giocare a baseball, la sua vita cambia in meglio quando conosce e viene accettato dal capo della gang di quartiere, vero possessore del campo da baseball di quartiere.

Colin Greten (Ex-Machina) e Daria Cercek (The Eyes) supervisioneranno il prequel per la 20th Century Fox.

Fonte: Comingsoon.net