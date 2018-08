Lakeith Stanfield protagonista dell'adattamento cinematografico

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

Ancora Graphic Novel in sala. Arriva Prince of Cats.

Prince of Cats, graphic novel di Ron Wimberly, diventerà lungometraggio grazie alla Legendary Pictures, che ne ha acquisito i diritti per il grande schermo. Secondo quanto riportato da Deadline, Lakeith Stanfield sarà il protagonista della pellicola.

Il produttore e sceneggiatore Selwyn Sefyu Hinds adatterà la graphic novel di Wimberly, reinterpretazione stilizzata di Romeo e Giulietta di William Shakespeare. La storia è raccontata dal punto di vista di Tebaldo, immerso nella scena hip-hop di Brooklyn degli anni '80 insieme ai Capuleti. Un mondo di musica e combattimenti con i tanto odiati Montecchi. Inizialmente pubblicato dal marchio Vertigo di DC, Prince of Cats è poi passato ad Image Comics.

26enne attore americano, Lakeith Stanfield si è fatto vedere in Short Term 12, Selma - La strada per la libertà, Straight Outta Compton e Death Note - Il quaderno della morte, oltre alla serie tv Atlanta.

Fonte: Comingsoon.net