Margot Robbie e Nicole Kidman raggiungono Charlize Theron per il film sullo scandalo Roger Ailes

Di Federico Boni mercoledì 1 agosto 2018

Senza titolo, ma già da ora tra i film più attesi della prossima stagione.

Charlize Theron sarà Megyn Kelly in un film sullo 'scandalo Roger Ailes' Ex produttore Fox News, Roger Ailes venne costretto alle dimissioni perché travolto dalle accuse di molestie. Ora diverrà film. Un cast stellare. Annapurna ha ingaggiato altre due attrici da urlo per l'annunciato film sullo scandalo Roger Ailes. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter Nicole Kidman, che interpreterà Gretchen Carlson, e Margot Robbie, che indosserà i panni di una produttrice associata della Fox News, affiancheranno Charlize Theron, chiamata ad intepretare Megyn Kelly nonché produttrice del film.

La Kelly, che ha lavorato come anchorwoman per per oltre dieci anni per Fox News, venne spinta dalla rete a sostenere Ailes, travolto dalle accuse di molestie, rifiutandosi. La pellicola si concentrerà principalmente su ascesa e caduta di Ailes, repubblicano vicino ad ex presidenti come Richard Nixon e George Bush, morto nel 2017, ovvero un anno dopo le sue dimissioni.

Titolo sconosciuto, per ora, con Jay Roach alla regia e Charles Randolph, premio Oscar per La Grande Scommessa, allo script.