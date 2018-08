Uptown Saturday Night, Malcolm D. Lee dirigerà Kevin Hart nel remake

Di Federico Boni giovedì 2 agosto 2018

Uptown Saturday Night torna al cinema.

Se ne parla da anni, ma forse ci siamo. Malcolm D. Lee, regist di Girls Trip, è in trattative per dirigere il remake di Uptown Saturday Night, comedy del 1974 di Sidney Poitier trainata all'epoca da Bill Cosby e Harry Belafonte.

Warner Bros. e Overbrook Entertainment si affideranno invece a Kevin Hart, come confermato da Variety. Il remake sarà scritto da Kenya Barris (Black-ish), al lavoro sull'ultima bozza di sceneggiatura. Anni fa Will Smith e Denzel Washington erano stati avvicinati al progetto, con Adam McKay alla regia. Smith, perso il ruolo da protagonista, manterrà comunque la sua quota in ambito produttivo.

Il film originale ruotava attorno ad una coppia di amici che, dopo essere stati derubati, apprendono di aver vinto la lotteria e si mettono alla disperata ricerca dei ladri, perché il biglietto vincente si trova all'interno del portafoglio scippato.

Hart e Lee hanno già girato fianco a fianco Night School, in uscita a fine settembre nei cinema d'America.

