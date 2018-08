Stasera in tv: "Nonno Scatenato" su Canale 5

Canale 5 stasera propone Nonno scatenato (Dirty Grandpa), commedia del 2016 diretta da Dan Mazer e interpretato da Zac Efron e Robert De Niro, Zoey Deutch e Aubrey Plaza.





Robert De Niro: Richard 'Dick' Kelly

Zac Efron: Jason Kelly

Zoey Deutch: Shadia

Aubrey Plaza: Leanor

Dermot Mulroney: David Kelly

Julianne Hough: Meredith Goldstein

Jason Mantzoukas: Pam

Jeffrey Bower-Chapman: Bradley

Adam Pally: Nick

Jake Picking: Cody

Michael Hudson: Brah

Brandon Mychal Smith: Tyrone

Danny Glover: Stinky

Mo Collins: agente Finch

Henry Zebrowski: agente Reiter

Stefano De Sando: Richard 'Dick' Kelly

Flavio Aquilone: Jason Kelly

Eva Padoan: Shadia

Benedetta Degli Innocenti: Leanor

Francesco Prando: David Kelly

Francesca Manicone: Meredith Goldstein

Gabriele Sabatini: Pam

Davide Albano: Bradley

Massimo Triggiani: Nick

Raffaele Carpentieri: Tyrone





Trama e recensione

Jason (Zac Efron) sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare così socio nello studio legale del suocero. Quando però il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick (Robert De Niro), che lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio. Tra feste, risse da bar e una serata epica di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio più selvaggio della sua vita sempre al massimo. Alla fine il nonno scatenato e il nipote bacchettone scoprono di poter imparare molto l’uno dall’altro e creare quel legame che non avevano mai avuto prima.

Nonno Scatenato: Recensione Robert De Niro raggiunge il punto più basso della propria carriera con Nonno Scatenato, cinepanettone d'America.





Per il poster del film Robert De Niro ha sollevato Zac Efron sulle spalle senza alcun aiuto. Efron lo ha confermato mentre promuoveva il film su Instagram.



Aubrey Plaza, che interpreta una studentessa universitaria di 21 anni, aveva 31 anni quando il film è stato distribuito.



Zac Efron ha eseguito di persona tutte le sue scene di nudo, fatta eccezione per l'imbarazzante sequenza in spiaggia. Il regista John Phillips ha rivelato che è stata una delle scene più costose da fare nel film. Zac non era per niente nudo, e indossava slip color carne, che erano stati modificati durante la post-produzione. Un pene finto è stato posizionato sul suo cavallo utilizzando CG per i punti più esposti.



La scena della spiaggia in Florida è stata girata a Tybee Island in Georgia.



Jeff Bridges e Michael Douglas sono stati considerati per il ruolo di Dick Kelly.



In Cattivi vicini si vede Zac Efron travestito da Travis Bickle, il personaggio di Robert De Niro in Taxi Driver .



Lo sceneggiatore John M. Phillips ha un cameo come ospite indignato nella scena delle prove per il matrimonio.



Il personaggio di Zac Efron utilizza una Nikon D3300 nel film.



Lo sceneggiatore John M. Phillips spiega che, durante il processo di scrittura, aveva un solo attore in mente per il ruolo di Dick Kelly: l'incomparabile Robert De Niro, il quale Phillips mai e poi mai avrebbe immaginato che sarebbe stato disposto ad assumere un ruolo così provocatorio: "È pazzesco perché quando ho scritto la sceneggiatura vivevo a New York e avevo sempre e solo Robert De Niro in mente, che ha un perfetto equilibrio fra i tempi comici e l’imperiosità di cui il personaggio aveva bisogno. Doveva essere anche un po’ spaventoso e molto intelligente, e De Niro incarna sicuramente tutte queste qualità".



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 105.







Le musiche originali del film sono del musicista e compositore Michael Andrews (Cattivi Vicini, Sex Tape, Daddy's Home, The Big Sick). Andrews ha anche musicato il film Donnie Darko e registrato con Gary Jules la famosa cover "Mad World" di Tears for Fears inclusa nella colonna sonora.



