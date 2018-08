Stasera in tv: "Dio esiste e vive a Bruxelles" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 2 agosto 2018

Rai 3 stasera propone Dio esiste e vive a Bruxelles (Le tout nouveau testament), film commediadel 2015 diretto da Jaco Van Dormael e interpretato da Benoît Poelvoorde, Pili Groyne, Yolande Moreau e Catherine Deneuve.





Cast e personaggi

Benoît Poelvoorde: Dio

Pili Groyne: Ea, figlia di Dio

Yolande Moreau: moglie di Dio

Catherine Deneuve: Martine

François Damiens: François

Laura Verlinden: Aurélie

Serge Larivière: Marc

David Murgia: J.C. (Gesù Cristo)

Johan Leysen: marito di Martine

Pascal Duquenne: Georges

Gaspard Pauwels: Kevin

Didier De Neck: Jean-Claude

Kody: Jean-Pierre

Romain Gelin: Willy

Marco Lorenzini: Victor

Doppiatori italiani

Mino Caprio: Dio

Lucrezia Marricchi: Ea, figlia di Dio

Daniela Debolini: moglie di Dio

Alessandra Korompay: Martine

Neri Marcorè: François

Benedetta Ponticelli: Aurélie

Frankie hi-nrg mc: J.C. (Gesù Cristo)

Dario Penne: Jean-Claude

Pietro Ubaldi: Victor





Trama e recensione

«Dio esiste e vive a Bruxelles. Appartamento tre camere con cucina e lavanderia, senza una porta di entrata e di uscita. Si è parlato molto di suo figlio, ma poco di sua figlia... sua figlia sono io». Non è facile essere la figlia di Dio. Ea, undici anni, lo sa bene: suo padre – anzi, suo Padre – è odioso e antipatico e passa le giornate a rendere miserabile l’esistenza degli uomini. È una situazione che non può andare avanti, ma come risolverla? Dopo l’ennesimo litigio, Ea scende tra gli uomini per scrivere un nuovo Nuovo Testamento che ci permetta di cercare la nostra felicità; ma, prima di andarsene, usa il computer del Padre per liberarci dalla più grande delle nostre paure inviando a ciascun essere umano un sms con la data della propria morte.

Dio esiste e vive a Bruxelles: recensione Dal regista di Mr. Nobody, Jaco Van Dormael, approda alla Quinzaine "Dio esiste e vive a Bruxelles". Ecco la nostra recensione in anteprima.





Curiosità