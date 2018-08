Star Wars: la giacca di Han Solo in "L'impero colpisce ancora" all'asta per un milione di dollari

Ricordate la giacca che lo Han Solo di Harrison Ford indossava in L'impero compisce ancora? Quel capo d'abbigliamento è diventato un memorabilia cinematografico di enorme pregio che sarà messo all'asta il mese prossimo per una cifra di partenza di 1 milione di dollari.

La giacca di Han Solo è l'oggetto di maggior valore in palio ad una nuova asta di Star Wars che si terrà presso Prop Store il 20 settembre. Si prevede di registrare cifre che oscilleranno dai 650.000$ a 1.300.000$, quindi si tratta di un'asta per collezionisti e fan di Star Wars piuttosto danarosi. La giacca all'asta di Han Solo è stata disegnata dal costumista premio Oscar John Mollo. A seguire la descrizione della giacca pubblicata da Prop Store.

"L'impero colpisce ancora" può essere considerato il miglior film della saga nonché uno dei migliori sequel di sempre. All'asta sarà in palio anche un elmetto Stormtrooper di "Una nuova speranza" e altri oggetti particolarmente rappresentativi dell'iconica "galassia lontana lontana".

Per i fan di Harrison Ford, all'asta anche un paio di oggetti di scena dai film di Indiana Jones tra cui il borsalino indossato da Ford in "I predatori dell'arca perduta" che si prevede sarà battuto all'asta tra i 260.000$ e i 400.000$.

Si tratta di un'asta davvero enorme che include tantissimi memorabilia che faranno la gioia dei patiti di cinema. Altri oggetti di scena in palio includono l'hoverboard di Marty McFly da Ritorno al Futuro II, la lettera di Rose a Cal dal film Titanic, una giacca indossata da Arnold Schwarzenegger in Terminator e il gioco da tavolo originale del film Jumanji.

For anyone looking to find a little more about the upcoming #PropStoreLiveAuction, check out our 'welcome' blog to find out all the details about this year's upcoming auction and exhibition: https://t.co/NYOWlonBmY pic.twitter.com/bSuMli1MJ2