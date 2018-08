Il fico più dolce, Paul Feig alla regia dell'adattamento cinematografico

Di Federico Boni giovedì 2 agosto 2018

Dopo la rinascita di Jumanji, Hollywood ha riscoperto i libri di Chris Van Allsburg.

Secondo quanto riportato da Deadline, la 20th Century Fox adatterà Il fico più dolce di Chris Van Allsburg, libro per bambini del 1993 edito in Italia da Logos, con Paul Feig alla regia.

Non sarà il primo libro di Van Allsburg ad arrivare al cinema, visti i precedenti Jumanji, Polar Express e Zathura. Van Allsburg produrrà il film insieme ai suoi partner cinematografici William Teitler, Mike Weber e Ted Field.

Protagonista della storia è Monsieur Bibot, dentista ordinato e pedante che riceve due fichi in dono da un'anziana paziente che non può permettersi di pagarlo, accompagnati dalla promessa che realizzeranno i suoi sogni. Irritato per essere stato imbrogliato, caccia la donna dallo studio in malo modo. La sera, dopo aver portato il suo cane Marcel a fare una passeggiata, tirandolo e strattonandolo, decide di mangiare un fico prima di andare a dormire: il fico più buono che abbia mai assaggiato. Con quanta meraviglia il mattino dopo scopre che la donna aveva ragione: i sogni di quella notte sono diventati realtà! Decide pertanto di conservare con cura il secondo fico per farne buon uso, senza immaginare cosa il destino abbia in serbo per lui.

Fonte: Comingsoon.net