Toronto 2018, The Death and Life of John F. Donovan di Xavier Dolan in anteprima mondiale

Di Federico Boni giovedì 2 agosto 2018

The Death and Life of John F. Donovan di Xavier Dolan è finalmente pronto.

L'inatteso colpo di scena. The Death and Life of John F. Donovan, primo film americano di Xavier Dolan, sarà presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Toronto.

L'annuncio è arrivato in serata, via social, e un po' a sorpresa. Si credeva infatti che la pellicola non fosse ancora pronta, causa montaggio infinito del regista, tanto dall'aver deliberatamente saltato Venezia dopo aver fatto altrettanto con Cannes. La 'sua' Toronto, invece, ha avuto la meglio sul Lido, strappando a Barbera un'anteprima mondiale di primissima fascia. Protagonisti Kit Harington, il premio Oscar Natalie Portman, i premi Oscar Susan Sarandon e Kathy Bates, Taylor Kitsch, Nicholas Hoult e Thandie Newton. Cancellato completamente il personaggio di Jessica Chastain, causa durata eccessiva della pellicola, con conseguente post-produzione extra large. Ma il film, che arriverà in Italia con Lucky Red, è ora pronto.

Al centro della trama una star della tv americana, ovvero il John F. Donovan (Kit Harington) del titolo. In un momento di crisi l'attore intraprende un scambio epistolare con un giovanissimo fan inglese, l'aspirante attore di undici anni Rupert Turner (Jacob Tremblay). Lettere che vengono rese pubbliche da una rivista di gossip, distruggendo la carriera e la vita del divo. Passati 10 anni il 21enne Turner, ora diventato attore, ripercorre gli avvenimenti che portarono alla morte del suo amico e mentore, ingiustamente accusato dai toni ambigui e sensazionalistici del falso scoop.