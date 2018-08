Kraven il Cacciatore, trovato lo sceneggiatore del film

Di Federico Boni giovedì 2 agosto 2018

Lo sceneggiatore di The Equalizer per Kraven il Cacciatore.

La Sony Pictures ha affidato a Richard Wenk il compito di sceneggiare il film su Kraven il Cacciatore, storico cattivo di Spider-Man. Si tratterà di fatto del 2° spin-off ufficiale dell'Universo Uomo Ragno dopo l'imminente Venom di Ruben Fleischer, in uscita ad ottobre. A diffondere la notizia il sito Collider.

Richard Wenk, 62 anni, ha sceneggiato film come Solo 2 ore, Professione assassino, I Mercenari 2, The Equalizer - Il vendicatore, Jack Reacher, il remake de I Magnifici 7 e The Equalizer 2, ancora inedito in Italia.

Kraven il Cacciatore, il cui vero nome è Sergei Kravinoff, è un aristocratico russo ossessionato da Peter Parker, tanto da unirsi ai Sinistri Sei e alla maga Calypso pur di sconfiggerlo. Il personaggio è apparso per la prima volta in Amazing Spider-Man # 15 nel lontano 1964.

Lo studios sta così pianificando un futuro film sui Sinistri Sei, avendo già annunciato anche una pellicola su Silver & Black.

Fonte: Comingsoon.net