Sonic: prima foto dal set del film live-action con Jim Carrey e James Marsden

Di Pietro Ferraro venerdì 3 agosto 2018

Riprese in corso per "Sonic the Hedgehog", il film live-action ispirato all'iconico videogioco Sega arriva nei cinema il 15 novembre 2019.

La prima foto dal set del film Sonic the Hedgehog è arrivata online. Le riprese sono iniziate all'inizio di questo mese per l'adattamento cinematografico del classico franchise di videogiochi Sega.

La foto non presenta personaggi del film, ma ci da il benvenuto in una città che presumibilmente sarà la location principale del film. La città si chiama "Green Hill" ed è un riferimento al Sonic originale per Sega Genesis uscito nel 1991. Il primo livello di quel gioco era la "Green Hill Zone", chiamata così per le verdi colline che il porcospino blu si trovava ad attraversare.

Il team creativo al lavoro sul film sta facendo del suo meglio per essere fedele al videogioco, ma prendendosi tutte le libertà creative del caso. "Sonic the Hedgehog" non ha una vera e propria trama poiché punta tutto sull'azione frenetica che consiste nell'attraversare vari livelli raccogliendo monete, sconfiggendo i cattivi ed evitando trappole.

Il regista di Deadpool, Tim Miller, è una delle principali forze creative dietro al film, ma non è designato alla regia. Miller è attalmente impegnato a girare Terminator 6. Il regista di "Sonic the Hedgehog" è invece Jeff Fowler al suo esordio alla regia. Il film sarà un mix di CGI e live action. Originariamente c'era Paul Rudd candidato al ruolo di protagonista umano., ma in seguito è subentrato James Marsden Anche Jim Carrey è a bordo per interpretare il cattivo del videogioco, il famigerato Doctor Robotnik alias Eggman. Non è stato ancora annunciato chi darà la voce a Sonic.

Paramount ha fissato una data di uscita di Sonic the Hedgehog dal 15 novembre 2019.







