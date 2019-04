Sonic the Hedgehog: primo trailer e locandine del film live-action

Di Pietro Ferraro martedì 30 aprile 2019

Sonic the Hedgehog: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action ispirato all'iconico videogioco Sega nei cinema americani dall'8 novembre 2019.

Il primo trailer del film live-action di Sonic the Hedgehog è finalmente arrivato online. I fan hanno aspettato mesi per vedere l'iconico porcospino blu e il suo nuovo look cinematografico e l'unica cosa che suona un po' troppo bizzarra in questa versione sono le gambe del protagonista, ma forse è solo questione di abitudine, vedi gli occhioni manga del live-action di Alita.

"Sonic the Hedgehog" è uno dei personaggi di videogiochi più amati della storia, quindi al film verranno inevitabilmente, e giustamente aggiungiamo noi, fatte le pulci. Il Dr. Robotnik di Jim Carrey sembra piuttosto divertente e riporta Carrey alle sue performance comiche degli anni '90.

Il film di "Sonic the Hedgehog" è rimasto in sviluppo per diversi anni, ma non ha dato segni tangibili fino al 2017. Jeff Fowler dirige e oltre a Jim Carrey, il cast include James Marsden nei panni di Tom Wachowski, lo sceriffo di Green Hills mentre Ben Schwartz presta la voce a Sonic.

"Sonic the Hedgehog" debutterà nei cinema americani l'8 novembre 2019.

Sonic: nuovo motion poster del film live-action

Disponibile (via IGN) UN nuovo motion poster del live-action di Sonic the Hedgehog, che offre un piccolo assaggio della super-velocità del protagonista del film. In realtà il personaggio di Sonic è in circolazione da quasi trent'anni, ma ora i tempi sono maturi per fare il salto sul grande schermo....senza contare i suoi cameo nella serie Ralph Spaccatutto. Ben Schwartz, doppiatore per la serie animata DuckTales e interprete per la serie tv Parks & Recreation e il film I poliziotti di riserva, sta prestando la sua voce a Sonic per il film, con James Marsden che interpreta la spalla di Sonic, Tom Wachowski. Il cast include anche Jim Carrey nel ruolo dell'arcinemico di Sonic, Dr. Robotnik, realizzato in un mix di live-action e CG.

I videogiochi "Sonic the Hedgehog" sono ambientati su una gran varietà di mondi, ma l'adattamento del film si svolgerà principalmente sulla Terra. Il Sonic del film, descritto come un "giovane delinquentello", sarà molto fuori dal suo elemento quando si dirigerà verso il nostro pianeta, il tutto cercando di fermare Robotnik e qualunque piano malvagio sia messo in moto questa volta.

Il poster non offre uno sguardo chiaro al volto di Sonic, ma rivela la silhouette e la pelliccia blu fotorealistica. Come produttore esecutivo del film (e regista di "Deadpool"), Tim Miller ha spiegato a IGN:

Adattare La pelliccia blu di Sonic a ciò che è il mondo reale, e a cosa sarebbe su un vero animale, è stata una delle prime fasi. Sarebbe strano se si sentisse come se stesse correndo nudo e se fosse simile ad una specie di lontra. Per noi è sempre stata una pelliccia, e non abbiamo mai considerato nulla di diverso. Fa parte di ciò che lo integra nel mondo reale e lo rende una vera creatura.

Sia il film di "Sonic the Hedgehog" che Pokémon: Detective Pikachu stanno portando in vita personaggi di videogiochi che sono nati come creature 2D nelle loro forme originali, e ora sono rappresentate come creature tridimensionali. I cambiamenti apportati al design di Pikachu hanno già richiesto un po' di sforzo da parte dei fan dei Pokémon, e i sostenitori di Sonic dovranno fare lo stesso una volta che il suo aspetto cinematografico sarà completamente rivelato. Miller ha già confermato che uno di questi cambiamenti sarà nella forma degli occhi di Sonic. Questo è in particolare un cambiamento notevole rispetto ai giochi originali Sega Genesis, in cui spesso sembrava che Sonic avesse un solo occhio a causa della prospettiva 2D dei giochi, come ha spiegato Miller:

Non penso che SEGA fosse del tutto soddisfatta dell'aspetto degli occhi, ma questo genere di cose si fanno. Avrebbe un aspetto strambo se non fossimo intervenuti. L'idea è che tutto viene messo in discussione con l'obiettivo di cambiare solo ciò che è necessario e rimanere fedele al resto. Non sarà percepito come un personaggio della Pixar perché non penso che sia l'estetica giusta per farlo sentire parte del nostro mondo.

Per quanto riguarda la velocità di Sonic, secondo Miller, lui, il produttore Neal Moritz, e il regista Jeff Fowler hanno sviluppato un video di prova per il movimento di Sonic all'inizio dello sviluppo del progetto. Miller ha scherzato sul fatto che la super-velocità di Sonic sarà relativamente fondata nella realtà, spiegando che "Se puoi fare qualunque qualcosa, niente è speciale". Ha poi rivelato che la velocità di Sonic si evolverà nel corso della storia "perché non può fare tutto all'inizio del film. Sta cercando di trovare un linguaggio visivo con cui esprimersi e deve capire come si evolverà nel tempo".

Il film di "Sonic the Hedgehog" arriva nei cinema il 15 novembre 2019.





Sonic: prima foto dal set del film live-action con Jim Carrey e James Marsden

La prima foto dal set del film Sonic the Hedgehog è arrivata online. Le riprese sono iniziate all'inizio di questo mese per l'adattamento cinematografico del classico franchise di videogiochi Sega.

La foto non presenta personaggi del film, ma ci da il benvenuto in una città che presumibilmente sarà la location principale del film. La città si chiama "Green Hill" ed è un riferimento al Sonic originale per Sega Genesis uscito nel 1991. Il primo livello di quel gioco era la "Green Hill Zone", chiamata così per le verdi colline che il porcospino blu si trovava ad attraversare.

Il team creativo al lavoro sul film sta facendo del suo meglio per essere fedele al videogioco, ma prendendosi tutte le libertà creative del caso. "Sonic the Hedgehog" non ha una vera e propria trama poiché punta tutto sull'azione frenetica che consiste nell'attraversare vari livelli raccogliendo monete, sconfiggendo i cattivi ed evitando trappole.

Il regista di Deadpool, Tim Miller, è una delle principali forze creative dietro al film, ma non è designato alla regia. Miller è attalmente impegnato a girare Terminator 6. Il regista di "Sonic the Hedgehog" è invece Jeff Fowler al suo esordio alla regia. Il film sarà un mix di CGI e live action. Originariamente c'era Paul Rudd candidato al ruolo di protagonista umano., ma in seguito è subentrato James Marsden Anche Jim Carrey è a bordo per interpretare il cattivo del videogioco, il famigerato Doctor Robotnik alias Eggman. Non è stato ancora annunciato chi darà la voce a Sonic.

Paramount ha fissato una data di uscita di Sonic the Hedgehog dal 15 novembre 2019.







