McDonald’s Monopoly, Ben Affleck dirige Matt Damon

Di Federico Boni venerdì 3 agosto 2018

Ben Affleck torna dietro la macchina da presa insieme all'amico Matt Damon.

Premi Oscar per Will Hunting, nonché amici da una vita, Ben Affleck e Matt Damon torneranno fianco a fianco grazie a «McDonald’s Monopoly», film che vedrà Affleck alla regia e Damon tra i protagonisti.

Il film sarà l'adattamento di 'How An Ex-Cop Rigged McDonald's Monopoly Game And Stole Millions', articolo del The Daily Beast firmato da Jeff Maysh. A sceneggiare la pellicola Paul Wernick e Rhett Reese, firme di Deadpool, con la Fox riuscita a battere sul tempo una folta concorrenza.

Un'incredibile storia vera legata ad una truffa ai danni di McDonald’s. Il Monopoly è una storica promozione della celebre catena di fast food, con l'ex poliziotto Jerome Paul Jacobson, a capo della sicurezza di un'agenzia che lavora con McDonald's, che riuscì a truffare il gioco, fornendo i pezzi vincenti in cambio di una percentuale sulla vincita. L'uomo è riuscito a rubare oltre 24 milioni di dollari.

Matt e Ben si occuperanno anche della produzione con la loro Pearl Street Films.

Fonte: MovieWebb