Stanlio e Ollio chiude il London Film Festival 2018

Di Federico Boni venerdì 3 agosto 2018

E' in arrivo il biopic su Stanlio e Ollio.

Widows di Steve McQueen aprirà il London Film Festival 2018 Premiere internazionale per l'adattamento cinematografico dell'omonima serie tv britannica degli anni '80. Sarà l'atteso Stanlio e Ollio, biopic sulla celebre coppia di comici, a chiudere la 62a edizione del London Film Festival, il prossimo 21 ottobre. Per l'occasione la pellicola si è concessa la prima immagine ufficiale, che vede John C. Reilly e Steve Coogan negli iconici abiti di Oliver Hardy e Stan Laurel.

Diretto da Jon S. Baird (Filth, Babylon), il film è stato scritto da Jeff Pope (Philomena) e racconterà la storia di Laurel e Hardy mentre girano per il Regno Unito con quello che sarebbe diventato il loro ultimo trionfante tour di coppia. Ad accompagnarli le rispettivi mogli, Lucille e Ida (Shirley Henderson e Nina Arianda).

"Una storia davvero divertente e commovente su una tenera amicizia durata tutta la vita, il film di Jon Baird è anche un must per gli appassionati di cinema, esplorando gli ultimi anni di due simili artisti", ha detto Tricia Tuttle, direttrice del London Film Festival. "Sono davvero orgoglioso di poter dare il film in anteprima mondiale a Londra; una città che mi è cara, quanto lo era per Stan Laurel e Oliver Hardy". "Stan e Ollie è una storia d'amore tra vecchi amici, che sono solo due dei più iconici comici personaggi della storia di Hollywood", ha rilanciato il regista Baird.

Ad aprire il Festival, il 10 ottobre, un'altra anteprima mondiale molto attesa, ovvero Widows di Steve McQueen.

Fonte: HollywoodReporter