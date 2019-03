Stanlio e Ollio: trailer italiano del biopic con Steve Coogan e John C. Reilly

Di Pietro Ferraro giovedì 28 marzo 2019

Stanlio e Ollio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Jon S. Baird nei cinema italiani dal 1° maggio 2019.

Dopo la tappa alla Festa del cinema di Roma, dove è stato accolto con un’ovazione del pubblico e molto apprezzato dalla critica, il 1° maggio arriva nelle sale italiane il dramma biografico Stanlio & Ollio. Diretto da Jon S. Baird e interpretato da Steve Coogan e John C. Reilly (candidato al Golden Globe e all’Oscar come miglior attore protagonista) il film celebra il profondo legame che ha unito per tutta la vita il duo comico più amato al mondo.

Scritto da Jeff Pope, sceneggiatore di Philomena, "Stanlio & Ollio" racconta molto più del sodalizio artistico di due icone della comicità. Linfa del film è la storia di due grandi amici che hanno vissuto insieme qualcosa di molto speciale riuscendo a creare, in più di 30 anni di carriera, una vera e propria magia per cui ancora oggi sono apprezzati da un pubblico di tutte le età. Un omaggio che mette in luce la personalità dei due uomini fino a svelare il segreto del loro immenso e imperituro successo: l’essersi voluti molto bene.

Laurel e Hardy nel corso della loro carriera insieme sono apparsi in 107 film, hanno recitato in 32 brevi film muti, 40 cortometraggi e 23 lungometraggi.

Stanlio e Ollio: primo trailer e nuovo poster del biopic "Stan & Ollie"

Disponibili un primo trailer e una locandina di Stan & Ollie, il film biografico sul leggendario duo comico Laurel e Hardy aka Stanlio e Ollio in arrivo nel 2019.

Ad interpretare i due comici troviamo Steve Coogan e John C. Reilly, con quest'ultimo che sta vivendo un momento d'oro per la sua carriera, oltre ad interpretare Oliver Hardy in questo film, ruoolo che potrebbe regalare all'attore una nomination all'Oscar, reilly ha ricevuto lodi per il recente western The Sisters Brothers, riprenderà il ruolo da protagonista in Ralph Spaccatutto 2 e tornerà a far coppia con Will Ferrell per Holmes and Watson in arrivo a novembre.

"Stan and Ollie" racconta la storia del tour di addio del duo messo in scena nel 1953. Questa è la prima volta che la storia di Laurel e Hardy viene raccontata sul grande schermo. Con i loro migliori giorni alle spalle, la coppia intraprende un tour di varietà in Gran Bretagna e Irlanda. Affronteranno le pressioni di un programma frenetico, ma avranno il supporto incondizionato delle loro mogli Lucille (Shirley Henderson) e Ida (Nina Arianda). Durante il tour, nonostante un po' di difficoltà, il loro affetto reciproco e la loro passione per lo spettacolo l'aiuteranno a superare ogni cosa e a regalare al pubblico un degno commiato.

Il regista Jon S. Baird (Filth) dirige "Stan and Ollie" da una sceneggiatura del candidato all'Oscar Jeff Pope (Philomena). La data di uscita del film nelle sale inglesi è attualmente fissata all'11 gennaio 2019.

Stanlio e Ollio: prima immagine ufficiale, trama e poster del biopic "Stan & Ollie"

Prima immagine ufficiale, sinossi e locandina per Stanlio e Ollio (Stan & Ollie), il film con Steve Coogan e John C. Reilly nei panni di Stan Laurel e Oliver Hardy. Il film sarà proiettato in anteprima il 21 ottobre in Inghilterra dove chiuderà la 62esima edizione del London Film Festival. Coogan e Reilly sono stati annunciati nei panni del duo comico nel gennaio del 2016, ma la produzione non è iniziata fino ad aprile del 2017. La prima immagine di Reilly e Coogan come il leggendario duo comico mostra la notevole somiglianza alle loro iconiche controparti.

"Stanlio e Ollio" è diretto da Jon S. Baird e scritto da Jeff Pope, che in precedenza aveva collaborato con Coogan alla sceneggiatura nominata all'Oscar per Philomena. Pope è molto felice di aver potuto raccontare la storia del duo poiché Laurel e Hardy sono i suoi "eroi".

"Stanlio e Ollio" racconta la parte finale della carriera di Laurel e Hardy, il duo comico più noto e amato al mondo, che nel 1953 partì per un tour di varietà nel Regno Unito e in Irlanda. Limitati dall'eta che avanza e con la loro epoca d'oro come i re della commedia hollywoodiana alle spalle, il tour diventa un addio alle scene. Nonostante la pressione di un programma frenetico, con il supporto delle loro mogli Lucille (Shirley Henderson) e Ida (Nina Arianda), che sono un formidabile duo a sé stante, l'amore della coppia per la recitazione, l'affetto e la stima che condividono per l'altro resiste mentre si assicurano il loro posto nella storia del cinema e della commedia.

Jon S. Baird ha recentemente dichiarato di essere entusiasta di avere "Stanlio e Ollio" in anteprima a Londra, una città che è stata molto importante per Stan Laurel e Oliver Hardy. Il film mette in evidenza l'amicizia, l'affetto e la stima che i due condivididevano ed è un tributo alla loro influenza duratura. Più di tutto, il regista afferma che il film è una storia d'amore tra due vecchi amici.

Sono davvero orgoglioso di poter dare il film in anteprima mondiale a Londra, una città che è così cara a me stesso come lo era per Stan Laurel e Oliver Hardy. "Stanlio e Ollio" nel suo cuore è una storia d'amore tra vecchi amici, che guarda caso sono anche due dei personaggi più iconici nella storia di Hollywood.

