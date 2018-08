Stanlio e Ollio: prima immagine ufficiale, trama e poster del biopic "Stan & Ollie"

Di Pietro Ferraro sabato 4 agosto 2018

Stanlio e Ollio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Jon S. Baird nei cinema italiani dal 21 dicembre 2018.

Prima immagine ufficiale, sinossi e locandina per Stanlio e Ollio (Stan & Ollie), il film con Steve Coogan e John C. Reilly nei panni di Stan Laurel e Oliver Hardy. Il film sarà proiettato in anteprima il 21 ottobre in Inghilterra dove chiuderà la 62esima edizione del London Film Festival. Coogan e Reilly sono stati annunciati nei panni del duo comico nel gennaio del 2016, ma la produzione non è iniziata fino ad aprile del 2017. La prima immagine di Reilly e Coogan come il leggendario duo comico mostra la notevole somiglianza alle loro iconiche controparti.

"Stanlio e Ollio" è diretto da Jon S. Baird e scritto da Jeff Pope, che in precedenza aveva collaborato con Coogan alla sceneggiatura nominata all'Oscar per Philomena. Pope è molto felice di aver potuto raccontare la storia del duo poiché Laurel e Hardy sono i suoi "eroi".

"Stanlio e Ollio" racconta la parte finale della carriera di Laurel e Hardy, il duo comico più noto e amato al mondo, che nel 1953 partì per un tour di varietà nel Regno Unito e in Irlanda. Limitati dall'eta che avanza e con la loro epoca d'oro come i re della commedia hollywoodiana alle spalle, il tour diventa un addio alle scene. Nonostante la pressione di un programma frenetico, con il supporto delle loro mogli Lucille (Shirley Henderson) e Ida (Nina Arianda), che sono un formidabile duo a sé stante, l'amore della coppia per la recitazione, l'affetto e la stima che condividono per l'altro resiste mentre si assicurano il loro posto nella storia del cinema e della commedia.

Jon S. Baird ha recentemente dichiarato di essere entusiasta di avere "Stanlio e Ollio" in anteprima a Londra, una città che è stata molto importante per Stan Laurel e Oliver Hardy. Il film mette in evidenza l'amicizia, l'affetto e la stima che i due condivididevano ed è un tributo alla loro influenza duratura. Più di tutto, il regista afferma che il film è una storia d'amore tra due vecchi amici.

Sono davvero orgoglioso di poter dare il film in anteprima mondiale a Londra, una città che è così cara a me stesso come lo era per Stan Laurel e Oliver Hardy. "Stanlio e Ollio" nel suo cuore è una storia d'amore tra vecchi amici, che guarda caso sono anche due dei personaggi più iconici nella storia di Hollywood.

Laurel e Hardy sono apparsi in coppia in 107 film, recitando in 32 brevi film muti, 40 cortometraggi e 23 lungometraggi nel corso della loro carriera insieme.

Fonte: Collider /