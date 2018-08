Lo Squalo 2 celebra 40 anni con 180 immagini dal set inedite

Di Pietro Ferraro sabato 4 agosto 2018

Pubblicate 180 foto dal set inedite del sequel "Lo Squalo 2" che compie 40 anni dalla sua uscita.

Lo Squalo 2 oltre ad essere considerato il miglior sequel del franchise e tra i migliori sequel di sempre, è stato anche tra i sequel più lucrosi di sempre fino all'uscita di Rocky II nel 1979 che lo ha scalzato dalla vetta degli incassi. Il film diretto da Jeannot Szwarc è uscito tre anni dopo l'originale di Steven Spielberg e quest'anno celebra i suoi 40 anni con 180 immagini inedite della realizzazione del film che sono appena approdate online.

A condividere queste fantastiche immagini dal set de "Lo Squalo 2" è stato David Mann. Il film è stato girato a Emerald Coast in Florida e le immagini mostrano alcune delle diverse versioni dello squalo, che è stato soprannominato "Bruce II" dopo che Steven Spielberg aveva soprannominato la prima versione "Bruce" ispirandosi al suo avvocato. Dei tre modelli di squalo utilizzati per il sequel il "platform shark", noto anche come "luxurious shark", è quello che viene visto di più nelle foto di produzione e che veniva utilizzato principalmente per mostrare lo squalo fuori dall'acqua.

Le riprese del sequel "Lo Squalo 2" girato sull'oceano non sono state proprio una passeggiata di salute, ci sono storie sulle riprese che raccontano una sfilza di imprevistsi naturali che hanno segnato e ostacolato la produzione: dalla marea agli allerta uragani, dalle forti correnti alle meduse e tanto per non farsi mancare nulla, il set è stato visitato anche da veri squali. Inoltre è notorio il potere corrosivo dell'acqua di mare che oltre ad intaccare le attrezzature per le riprese intaccava giorno dopo giorno anche i costosi modelli dello squalo.

Steven Spielberg non era molto contento di veder realizzato un sequel di uno dei suoi film più noti, il regista a proposito di uno "Squalo 2" aveva detto: "girare un sequel che non dice nulla è solo un modo per raccogliere soldi". Tuttavia il regista valutò brevemente di girare il sequel di cui scrisse anche un trattamento che avrebbe reso il film un prequel. Il prequel si sarebbe basato sulla USS Indianapolis, una storia vera della più grande perdita di vite in mare da una singola nave nella storia della Marina degli Stati Uniti. Tuttavia lo studio non era interessato.

"Lo Squalo 2" venne girato in 18 mesi con il regista originale John D. Hancock licenziato e sostituito con Jeannot Szwarc, che ha aggiunto alcuni elementi più leggeri al film e un po' di umorismo su richiesta dello studio. Il film vede anche il ritorno di Roy Scheider nei panni di Martin Brody, l'attore ebbe diversi scontri sul set con il regista Jeannot Szwarc con un'atmosfera durante le riprese piuttosto tesa che non rese facile la lavorazione del film, già complicata dai set naturali.

Imagine being like, "Huh. What's in this old box from 1977?"



"Oh! Apparently nothing but 180 snapshots my dad took while working on the set of JAWS 2." https://t.co/nctneIEcT1 — Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) 3 agosto 2018

New #JAWS 2 set photos incoming! @NWFDailyNews has uncovered previously unseen 180 photographs from the set of the sequel. https://t.co/iB5AmujChb pic.twitter.com/OdXUMKMyiS — Fin Flicks - The Shark Movie Podcast (@FinFlicks) 2 agosto 2018

Fonte: Bloody Disgusting / NWF Daily News