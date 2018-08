Lizzie: primo trailer del film su "Lizzie Borden" con Chloe Sevigny e Kristen Stewart

Di Pietro Ferraro sabato 4 agosto 2018

Lizzie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Chloe Sevigny e Kristen Stewart nei cinema americani dal 14 settembre 2018.

Roadside Attractions ha reso disponibile un primo trailer di Lizzie, una nuova versione della storia di Lizzie Borden interpretata da Chloe Sevigny e Kristen Stewart insieme sullo schermo per la prima volta.

La candidata all'Oscar Chloë Sevigny (Boys Do not Cry, Big Love) interpreta Lizzie Borden, la famigerata donna al centro di uno dei misteri più duraturi della storia americana. Dopo una vita di solitudine, Lizzie trova uno spirito affine nella cameriera Bridget Sullivan (Kristen Stewart) e la loro segreta intimità scatena un gesto impensabile. Il regista Craig William Macneill ("The Boy", "Channel Zero: Candle Cove") esplora i giorni che portano ad efferati crimini in un'oscura storia di repressione, sfruttamento e sogni vanificati.

La scelta di pubblicare il primo trailer di Lizzie a ridosso del 4 agosto non è una coincidenza poichè in questa data si celebra il 126° anniversario di quel famigerato omicidio perpetrato a a colpi d'ascia, che nel 1892 vide Lizzie Borden uccidere il padre e la matrigna a Fall River nel Massachusetts.

"Lizzie" è diretto da Craig William Macnell che ha debuttato alla regia nel 2009 con il film indipendente The Afterlight, che segue una giovane coppia che si trasferisce in una vecchia scuola in una desolata distesa di campagna. Sperando in un nuovo inizio, le loro vite sono invece attratte verso fini oscuri e imprevisti. Nel 2015 Macnel torna dietro la macchina da presa per dirigere The Boy, che fornisce un ritratto intimo del fascino crescente per la morte da parte di un sociopatico di 9 anni.

La sceneggiatura di Lizzie è stata scritta da Bryce Kass, che fa il suo debutto cinematografico ed è anche co-produttore del film. Protagonisti accanto a Chloe Sevigny e Kristen Stewart sono Jamey Sheridan, Fiona Shaw, Kim Dickens, Denis O'Hare e Jeff Perry.

Lizzie Borden è stata già interpretata da Christina Ricci nel film tv Il caso di Lizzie Borden del 2014. La storia del film è poi proseguita nella miniserie tv The Lizzie Borden Chronicles con Ricci ancora protagonista.

Chloe Sevigny ha recentemente recitato nel film Bloodline di Netflix e nel dramma Charley Thompson. L'attrice era anche nel cast del flop L'uomo di neve al fianco di Michael Fassbender. Vedremo l'attrice prossimamente in The True Adventures of Wolfboy, e attualmente sta girando The Dead Do not Die. Kristen Stewart è stata recentemente annunciata come co-protagonista del reboot cinematografico Charlie's Angels insieme a Naomi Scott ed Ella Balinska.

"Lizzie" debutta nei cinema americani il 14 settembre 2018.

Fonte: Collider